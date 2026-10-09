Xử phạt nam thanh niên ở Đồng Tháp gọi hơn 300 cuộc quấy rối Cảnh sát 113

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Tháp, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt Nguyễn T.T (SN 1991, ngụ ấp Thạnh Trị, xã Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp) 3.500.000 đồng về hành vi vi phạm hành chính trên lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Trước đó, qua khai thác nhật ký cuộc từ tháng 6/2026 đến ngày 30/9/2026, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh phát hiện số điện thoại "03959469xx" thực hiện hơn 300 cuộc gọi đến Trung tâm Cảnh sát 113 nhưng không báo tin, gây ảnh hưởng đến hoạt động xử lý và giải quyết tin báo về an ninh trật tự của lực lượng này.

Nguyễn T.T làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Đặc biệt, từ ngày 21/9 đến ngày 28/9/2026, số điện thoại "03959469xx" thực hiện 61 cuộc gọi, trung bình mỗi ngày có trên 7 lần quấy rối số điện thoại Trung tâm Cảnh sát 113.

Qua xác minh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh phối hợp Công an xã Vĩnh Kim mời Nguyễn T.T là chủ nhân số điện thoại "03959469xx" lên làm việc. Tại cơ quan chức năng T đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Với hành vi "gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối", Nguyễn T.T đã bị xử phạt theo quy định của Nghị định 282/2025/NĐ-CP.