Xử phạt nam thanh niên đăng tin xúc phạm người khác

Ngày 9/10, thông tin từ Công an xã Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa xử phạt ông L.C.H. (SN 1996, trú xã Lao Bảo), là người sử dụng tài khoản Facebook "Khun Win" để đăng tải nội dung vi phạm.

Trước đó, Công an xã Lao Bảo tiếp nhận đơn trình báo của chị Lại Thị Yến N. (SN 2002, trú tại xã Lao Bảo, người từng đạt danh hiệu Đại sứ Du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2021) về việc tài khoản Facebook có tên "Khun Win" đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân chị.

Ông L.C.H. làm việc với cơ quan Công an.

Cụ thể, chủ tài khoản Facebook có tên "Khun Win" đã sử dụng hình ảnh từ trang Facebook cá nhân của chị Nhi để đăng kèm nội dung liên quan đến việc chơi pickleball và lây bệnh hiểm nghèo cho nhiều người. Thông tin sau đó được nhiều người chụp màn hình, chia sẻ và lan truyền trên mạng xã hội.

Ngay sau đó, Công an xã Lao Bảo đã vào cuộc điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm việc với những người có liên quan.

Qua xác minh, Công an xã Lao Bảo xác định ông H. là người đã sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng tải nội dung vi phạm.

Căn cứ quy định pháp luật, Công an xã Lao Bảo đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với ông L.C.H.

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