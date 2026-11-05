Xử phạt nam thanh niên “bốc đầu” xe mô tô trên đường

*Xử phạt chủ phương tiện 9 triệu đồng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông

Chiều 5-11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông được ghi lại trong các clip đăng tải trên mạng xã hội, trong đó có hành vi “bốc đầu” xe mô tô và lạng lách, đánh võng.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông làm việc với nam thanh niên "bốc đầu" xe mô tô trên đường Nguyễn Tri Phương (phường Phan Rang).

Trước đó, trên TikTok xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một người điều khiển xe mô tô hai bánh có hành vi chạy bằng một bánh (bốc đầu) trên đường Nguyễn Tri Phương (phường Phan Rang). Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đe dọa trực tiếp tính mạng người điều khiển phương tiện và những người tham gia giao thông khác.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông đã khẩn trương xác minh. Qua làm việc, xác định người điều khiển phương tiện là H.T.H. (sinh năm 2005, trú tại xã Phước Hậu) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 85CA-093.xx. Nam thanh niên có hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh và không có giấy phép lái xe theo quy định. Phòng Cảnh sát giao thông đã ban hành quyết định xử phạt và tịch thu phương tiện.

Bà L.N.B.N. cùng N.T.H. viết cam kết không tái phạm.

Một vụ việc khác, đơn vị tiếp nhận phản ánh từ Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an về đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy điện lạng lách, đánh võng trên đường số 12, Khu đô thị Lê Hồng Phong I (phường Nam Nha Trang). Qua xác minh, người điều khiển là N.T.H. (sinh năm 2013, trú tại phường Nam Nha Trang) đã thừa nhận hành vi đánh võng trên đường bộ. Đồng thời, chủ phương tiện là bà L.N.B.N. (sinh năm 1984, trú tại phường Nha Trang) bị xử phạt 9 triệu đồng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Phòng Cảnh sát giao thông đã yêu cầu cả hai viết cam kết không tái phạm.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật, tuyệt đối không thực hiện các hành vi lạng lách, đánh võng, chạy xe bằng một bánh. Đặc biệt, các bậc phụ huynh cần nâng cao trách nhiệm quản lý, giáo dục con em; không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển.