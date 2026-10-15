Xử phạt Mekophar 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định công bố thông tin

Trong bối cảnh minh bạch thông tin là nguyên tắc cốt lõi để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và duy trì trật tự kỷ cương trên thị trường tài chính, tuân thủ đúng thời hạn công bố thông tin luôn là thước đo trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp đại chúng. Tuy nhiên, một đơn vị dược phẩm kỳ cựu vừa phải chịu chế tài xử lý từ cơ quan quản lý do vi phạm quy định này.

Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar bị phạt 92,5 triệu đồng vì chậm công bố thông tin

Ngày 14/10/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã chính thức ban hành Quyết định số 602/QĐ-XPHC nhằm xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar. Doanh nghiệp này có trụ sở đăng ký tại số 297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11 (nay là phường Phú Thọ), Thành phố Hồ Chí Minh. Theo quyết định, mức phạt tiền áp dụng đối với Mekophar là 92.500.000 đồng.

Hành vi vi phạm chính của doanh nghiệp được xác định là vi phạm các quy định về thời hạn công bố thông tin. Căn cứ xử phạt được chiếu theo điểm b khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, đồng thời đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Qua quá trình thanh tra, cơ quan chức năng ghi nhận Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar có nhiều hành vi chậm trễ với các mốc thời gian khác nhau trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, công ty có hành vi chậm công bố thông tin dưới 15 ngày so với quy định đối với một số tài liệu bao gồm: Báo cáo thường niên năm 2024; văn bản giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước; văn bản giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán từ 5% trở lên; cùng với Báo cáo thường niên năm 2025.

Bên cạnh đó, mức độ vi phạm còn kéo dài ở nhóm tài liệu bị chậm công bố từ 15 ngày trở lên so với quy định. Danh mục này bao gồm văn bản giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2 năm 2024 bị lỗ; văn bản giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên năm 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2024 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2024 bằng tiếng Anh; văn bản giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2024 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ.

Đồng thời, danh sách chậm trễ còn ghi nhận văn bản giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 1 năm 2025, cũng như Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các tài liệu họp bằng tiếng Anh.

Việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về minh bạch thông tin tài chính và đại hội đồng cổ đông là nghĩa vụ pháp lý bắt buộc đối với các doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch.

Quyết định xử phạt từ Thanh tra Chứng khoán Nhà nước tiếp tục là lời nhắc nhở đối với các tổ chức phát hành trong việc nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật thị trường, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin đầy đủ và kịp thời cho cổ đông cũng như nhà đầu tư.