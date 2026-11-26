Đề xuất phạt lũy tiến lỗi vượt đèn đỏ: Tái phạm lần 3 có thể bị phạt gấp 3 lần

Trên cơ sở dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đang được trình Quốc hội khóa XVI, Kỳ họp thứ 2 xem xét, thông qua, Cục CSGT cho biết sẽ nghiên cứu, tham mưu Bộ Công an trình Chính phủ ban hành nghị định thay thế Nghị định số 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 238/2026/NĐ-CP).

Cục CSGT đề xuất phạt lũy kế đối với hành vi vi phạm hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ). (Ảnh minh họa).

Đáng chú ý, cơ quan này đề xuất xử phạt lũy tiến đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, trong đó phân hóa cách xử lý theo từng tình huống và số lần vi phạm.

Theo đó, người điều khiển phương tiện đi qua vạch dừng khi đèn vàng sẽ không bị xử phạt. Với đèn đỏ, trường hợp phương tiện vượt qua vạch dừng nhưng dừng lại, không tiếp tục di chuyển và không cản trở giao thông, lần đầu vi phạm sẽ bị cảnh cáo; lần thứ hai bị phạt tiền và trừ điểm giấy phép lái xe; lần thứ ba áp dụng mức phạt lũy kế, có thể gấp 3 lần, đồng thời trừ điểm giấy phép lái xe.

Đối với trường hợp vượt đèn đỏ qua vạch dừng và tiếp tục di chuyển, mức xử lý nghiêm khắc hơn. Ngay lần vi phạm đầu tiên, người điều khiển phương tiện đã bị phạt tiền và trừ điểm giấy phép lái xe. Lần thứ hai, mức phạt tiền được lũy kế, có thể gấp 2 lần; lần thứ ba có thể gấp 3 lần hoặc hơn, đồng thời tiếp tục áp dụng hình thức trừ điểm giấy phép lái xe.

Các lần vi phạm được tính lũy kế theo thời hiệu vi phạm hành chính. Việc xác định hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông dự kiến căn cứ vào dữ liệu điện tử từ camera và các hệ thống giám sát.

Cục CSGT lưu ý, đây mới là nội dung đang được nghiên cứu, đề xuất trên cơ sở dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, chưa phải quy định xử phạt có hiệu lực thi hành.

Theo đề xuất, trường hợp đèn đỏ, người điều khiển phương tiện vượt qua vạch dừng nhưng dừng lại, không tiếp tục di chuyển và không cản trở giao thông, lần đầu vi phạm sẽ bị phạt cảnh cáo. (Ảnh minh họa).

Phân hóa hành vi để xử phạt tương xứng mức độ nguy hiểm

Đồng tình với đề xuất phân hóa mức xử phạt lỗi vượt đèn đỏ, TS Phan Lê Bình, chuyên gia giao thông, Trưởng đại diện Văn phòng Công ty tư vấn OCG Nhật Bản, cho rằng cách tiếp cận này vừa bảo đảm tính răn đe, vừa thể hiện sự nhân văn, phù hợp hơn với thực tế tham gia giao thông.

Theo ông Bình, không phải mọi trường hợp vượt đèn đỏ đều xuất phát từ ý thức cố tình vi phạm. Một số người có thể thiếu chú ý hoặc đang di chuyển với tốc độ tương đối cao, không kịp giảm tốc độ để dừng trước vạch khi đèn chuyển đỏ. Trong khi đó, mức xử phạt hiện nay đối với hành vi này khá cao so với thu nhập của người dân và mức phạt tại một số quốc gia khác.

Ông Bình nhận định, mức phạt cao có tác dụng răn đe nhưng cũng có thể tạo áp lực đối với những người không cố ý vi phạm. Việc phân hóa hành vi, xem xét cảnh cáo trong một số trường hợp vi phạm lần đầu là hợp lý, giúp người tham gia giao thông có cơ hội sửa đổi hành vi.

Chuyên gia cũng lưu ý, trong một số tình huống, việc cố phanh gấp khi nhận thấy đèn tín hiệu sắp chuyển đỏ có thể tiềm ẩn nguy cơ va chạm, nhất là khi phương tiện phía sau không giữ khoảng cách an toàn hoặc không kịp xử lý. Vì vậy, người lái xe cần quan sát cả tín hiệu phía trước và phương tiện phía sau để lựa chọn cách xử lý phù hợp, tránh tạo ra tình huống nguy hiểm.

Đối với đề xuất phạt lũy tiến, ông Bình cho rằng cần tăng mức xử phạt với người tái phạm nhiều lần. Việc tiếp tục vi phạm dù đã bị xử lý cho thấy ý thức chấp hành quy định an toàn giao thông chưa tốt, do đó cần chế tài đủ mạnh để tạo chuyển biến trong hành vi.

Đề xuất cơ chế phạt lũy kế hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông từ Cục Cảnh sát giao thông. (Ảnh: Cục CSGT).

Cùng quan điểm, TS Khương Kim Tạo, nguyên Phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho rằng cần làm rõ các tình huống vượt đèn đỏ thay vì áp dụng chung một cách xác định lỗi.

Theo ông Tạo, có thể phân loại hành vi vượt qua vạch dừng nhưng chưa đi vào khu vực giao cắt, đi vào khu vực dành cho người đi bộ và tiếp tục đi qua nút giao. Mỗi hành vi có mức độ nguy hiểm khác nhau nên cần được áp dụng chế tài tương ứng.

Ông dẫn kinh nghiệm tại Đức, nơi các hành vi vi phạm được phân hóa theo mức độ nguy hiểm. Chẳng hạn, vượt qua vạch dừng nhưng chưa xâm phạm khu vực dành cho người đi bộ có thể bị xử lý nhẹ hơn; trường hợp đi vào khu vực dành cho người đi bộ có thể được xem xét theo hành vi không nhường đường cho người đi bộ; còn việc tiếp tục đi vào khu vực giao cắt, gây nguy cơ cản trở hoặc mất an toàn cho phương tiện lưu thông theo hướng khác cần bị xử lý nghiêm hơn.

Theo ông Tạo, cách phân loại này cũng tạo cơ sở để hướng dẫn camera AI nhận diện vị trí phương tiện, như đè vạch dừng, dừng trong khu vực dành cho người đi bộ hay đi vào phần đường của các phương tiện lưu thông theo hướng khác.

Với đề xuất phạt lũy tiến, ông Tạo bày tỏ sự ủng hộ nhưng lưu ý mức phạt khi tái phạm cần được tính trên cơ sở từng loại hành vi. Nếu đã phân hóa mức xử phạt đối với lỗi đè vạch dừng, xâm phạm khu vực dành cho người đi bộ và vượt đèn đỏ đi qua nút giao thì khi tái phạm cũng cần nhân mức phạt tương ứng, thay vì áp dụng chung một mức cao cho tất cả trường hợp.

Đánh giá về vai trò của công nghệ, ông Phan Lê Bình cho rằng camera thông minh có thể hỗ trợ lực lượng chức năng tiết kiệm thời gian, công sức trong giám sát, phát hiện và rà soát vi phạm. Hệ thống kết hợp phần mềm thông minh có khả năng tự động sàng lọc những trường hợp nghi vấn, tập hợp hình ảnh, video có dấu hiệu vi phạm để cơ quan chức năng kiểm tra.

Tuy nhiên, trước khi quyết định xử phạt, vẫn cần có sự kiểm tra, đánh giá của con người để xác nhận hành vi vi phạm. Công nghệ đóng vai trò hỗ trợ sàng lọc, cung cấp dữ liệu và giúp quá trình xác minh nhanh chóng, thuận lợi hơn.

Với khả năng giám sát trên diện rộng, tại nhiều vị trí cùng lúc, camera thông minh được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm, đồng thời hỗ trợ phân loại hành vi chính xác, khách quan hơn.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức xử phạt đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ): - Đối với người điều khiển ô tô: Phạt tiền từ 18 - 20 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Trường hợp vi phạm gây tai nạn giao thông, phạt tiền từ 20 - 22 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe, trường hợp gây tai nạn thì bị trừ 10 điểm. - Đối với người điều khiển xe máy: Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Trường hợp vi phạm gây tai nạn giao thông, phạt tiền từ 10 - 14 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe, trường hợp gây tai nạn thì bị trừ 10 điểm.