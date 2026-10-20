Xử phạt lái xe và chủ phương tiện 78,5 triệu đồng vì sử dụng biên bản tạm giữ giấy phép lái xe lưu thông trên cao tốc

Theo Page Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng CSGT vừa xử phạt một lái xe và chủ phương tiện là 78,5 triệu đồng; đồng thời tạm giữ phương tiện 07 ngày khi sử dụng biên bản tạm giữ giấy phép lái xe điều khiển xe trên cao tốc.

Trước đó, ngày 15/10/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Nha Trang – Cam Lâm, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT phát hiện, xử lý một trường hợp lái xe ô tô tải không có giấy phép lái xe và sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của người khác.

Lực lượng chức năng xử lý lái xe vi phạm (ảnh cắt từ clip của Cục Cảnh sát giao thông).

Qua kiểm tra, lái xe N.H.G (SN 1981, trú tại TP. Hồ Chí Minh) điều khiển xe ô tô tải biển số 50H-244.XX có các hành vi vi phạm:

- Không có giấy phép lái xe: Giấy phép lái xe đã bị Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ từ ngày 23/7/2026, nhưng lái xe vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Mức phạt 19 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 07 ngày.

- Sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của người khác để đăng nhập thông tin khi điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa. Mức phạt 1,5 triệu đồng.

Đối với chủ phương tiện là Công ty CP Đầu tư và Phát triển kho vận V.L, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, với mức phạt 58 triệu đồng.

Tổng mức phạt đối với lái xe và chủ phương tiện là 78,5 triệu đồng; đồng thời tạm giữ phương tiện 07 ngày.

Cơ quan chức năng khuyến cáo:

- Khi tham gia giao thông người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe hợp lệ, phù hợp với loại xe điều khiển; tuyệt đối không sử dụng biên bản tạm giữ giấy phép lái xe đã quá thời hạn để tiếp tục điều khiển phương tiện.

- Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải phải quản lý chặt chẽ lái xe, thẻ nhận dạng lái xe; không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện theo quy định.

- Lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, khai thác hệ thống camera giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên tuyến cao tốc, góp phần phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông.