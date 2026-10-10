Xử phạt lái xe khách vượt ẩu từ phản ánh của người dân

Chiều 10/10, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế M.V.Đ về hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt.

Trước đó, ngày 9/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội Facebook về hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông của xe ô tô khách biển kiểm soát 89H-179.xx từ Cục Cảnh sát giao thông.

Xe khách vượt xe trong những trường hợp không được vượt.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ) đã tiến hành xác minh, làm việc với người điều khiển phương tiện là ông M.V.Đ (sinh năm 1989, trú tại xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ). Qua làm việc, tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Theo xác minh, vào hồi 7h53, ngày 9/10, tại Km 12+700 đường tỉnh 317G, thuộc xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, ông M.V.Đ điều khiển xe ô tô khách biển kiểm soát 89H-179.xx thực hiện hành vi vi phạm giao thông nêu trên.

Ngày 10/10, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế M.V.Đ về hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Với hành vi vi phạm này, tài xế sẽ bị xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo quy định.