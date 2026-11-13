Xử phạt hơn 60 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Các trường hợp được xác định gồm: H.T.N.N (SN 1999, trú tại phường An Cựu); N.T.T.B (SN 1997, trú tại phường Kim Long); Đ.T.K.L (SN 2003, trú tại phường Thủy Xuân); N.P.T (SN 2009, trú tại xã Hương An); N.T.T.U (SN 1998, trú tại phường Phú Xuân).

5 đối tượng bị công an triệu tập. (ảnh: CA)

Trước đó, lợi dụng việc một số hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn TP Huế xin từ chức, một số tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Threads đã đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin chưa được kiểm chứng.

Các nội dung này có dấu hiệu suy diễn, bịa đặt, gán ghép tên tuổi nhiều cá nhân với những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như mại dâm, buôn bán ma túy, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm... Các thông tin này được thể hiện dưới dạng danh sách, lời kể hoặc bình luận một chiều và lặp lại nhiều lần khiến người tiếp nhận hiểu nhầm và tin rằng những nội dung này là xác thực.

Đáng chú ý, một số tài khoản còn chủ động cắt ghép, thêm thắt tình tiết giật gân, bình luận theo hướng tiêu cực, tiếp tục chia sẻ thông tin chưa được xác minh nhằm thu hút sự chú ý, gia tăng lượt tương tác và phục vụ hoạt động kinh doanh, bán hàng trên mạng xã hội hoặc không nắm rõ bản chất sự việc nhưng vẫn lan truyền thông tin theo tâm lý đám đông.

Các đối tượng thừa nhận hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật. (ảnh: CA)

Tại buổi làm việc với cơ quan Công an, các trường hợp trên đã thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng và sau khi được phân tích, phổ biến pháp luật, các đối tượng đã nhận thức được những tác động tiêu cực của việc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng và cam kết không tái phạm.

Căn cứ điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin liên quan đến các hành vi vi phạm về bản quyền và sở hữu trí tuệ trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính và Quyết định xử phạt các trường hợp trên với tổng số tiền 62.5 triệu đồng.

Hiện Phòng An ninh mạng Công an thành phố Huế đang tiếp tục phối hợp với Công an các địa phương xác minh, làm việc với trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật.