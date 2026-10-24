Xử phạt hơn 500 trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường sắt

Ghi nhận tại tại nút giao đường ngang Hoàng Liệt - Giải Phóng chiều 23/10, tổ công tác của Đội CSGT số 14 trong quá trình tuần tra, làm nhiệm vụ đã phát hiện một số trường hợp vi phạm với lỗi chủ yếu cố tình vượt đường ngang khi đèn tín hiệu đã chuyển đỏ, cần chắn tự động đang hạ xuống. Điển hình như trường hợp anh B.V.Đ. (SN 1990) hành nghề xe ôm công nghệ cố tình vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật, cần chắn đang hạ. Khi bị xử lý, anh Đ cho biết do vội đi đón khách nên không chú ý tín hiệu đèn và cần chắn.

Cảnh sát xử phạt một tài xế xe máy vi phạm.

Nhiều lái xe vẫn cố tình vượt rào chắn

Tương tự là trường hợp tài xế giao hàng nhanh T.H.Đ. (SN 1993) trình bày do đi theo một xe buýt nên không chú ý đèn đỏ và việc nhân viên đường sắt đang kéo rào chắn. Nam tài xế cho biết đây là lần đầu vi phạm và mong được bỏ qua.

Theo quy định, người điều khiển xe máy có hành vi vi phạm này bị phạt tiền 5 triệu đồng, đồng thời bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định. Đối với người điều khiển ô tô vi phạm hành vi tương tự, mức phạt tiền từ 18-20 triệu đồng, đồng thời bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Bên cạnh việc xử lý trực tiếp tại hiện trường, lực lượng CSGT còn sử dụng dữ liệu từ hệ thống camera giám sát để phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Lực lượng Cảnh sát tăng cường ghi hình xe vi phạm để phạt nguội.

Thời gian qua, tình hình TTATGT đường sắt trên địa bàn Thủ đô đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, một số người dân vẫn cố tình vi phạm an toàn giao thông đường sắt. Theo thống kê của Phòng CSGT Công an Hà Nội, trong thời gian từ ngày 15/9 đến 14/10, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 538 phương tiện vi phạm liên quan đến an toàn giao thông đường sắt. Trong đó, có 521 trường hợp dừng, đỗ xe tại nơi giao nhau với đường sắt; các trường hợp còn lại vi phạm quy định về quay đầu xe tại nơi giao nhau hoặc bảo vệ công trình đường sắt.

Để hạn chế tình trạng vi phạm giao thông đường sắt, CSGT Hà Nội phối hợp với UBND xã Thường Tín và ngành đường sắt tổ chức xóa bỏ hai lối đi tự mở qua đường sắt trên tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn tại các điểm giao cắt.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông khi đi qua đường ngang cần giảm tốc độ, quan sát kỹ hai phía và chấp hành nghiêm hệ thống tín hiệu. Khi đèn đỏ bật hoặc chuông cảnh báo vang lên, người điều khiển phương tiện phải dừng lại; tuyệt đối không tìm cách vượt qua khi cần chắn đang hạ hoặc đã đóng.