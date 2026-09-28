Xử phạt hành chính tài xế điều khiển ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ

Ngày 28-9, Chỉ huy Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Ninh Hòa (Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, từ clip camera ngành đường sắt phản ánh, trạm đã hoàn tất xác minh, lập biên bản vi phạm hành chính đối với trường hợp điều khiển ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng.

Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông C.

Camera ghi lại hình ảnh ông C. điều khiển xe ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng.

Theo Trạm CSGT Ninh Hòa, sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Cục CSGT về việc xác minh, làm rõ video clip ghi nhận lúc 14 giờ 7 phút ngày 12-9, tại Km 1244+262, đường ngang cảnh báo tự động trên tuyến đường sắt Bắc - Nam thuộc xã Tu Bông, xe ô tô biển kiểm soát 79A-77xxx có hành vi “Người điều khiển xe ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng”, trạm đã tiến hành xác minh và mời bà Trần Lê Phạm Quế T. (sinh năm 1984, trú xã Vạn Ninh) - chủ xe 79A-77xxx đến làm việc. Tại cơ quan công an, bà T. thừa nhận ngày 12-9 đã đưa xe cho em trai là ông Trần Lê Phạm Vũ C. (sinh năm 1987, trú cùng xã) điều khiển, vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng.

Căn cứ kết quả xác minh, Trạm CSGT Ninh Hòa đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Trần Lê Phạm Vũ C. về hành vi trên, quy định tại khoản 9 Điều 13 Nghị định 81 ngày 19-3-2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt. Mức phạt đối với người điều khiển ô tô từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông khi đến đường ngang phải tuyệt đối chấp hành tín hiệu đèn, chuông cảnh báo và hiệu lệnh tại chỗ; không vượt khi hệ thống cảnh báo đã kích hoạt, vì đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đường sắt đặc biệt nghiêm trọng. Camera tại các đường ngang cảnh báo tự động đều ghi nhận và chuyển xử lý phạt nguội.