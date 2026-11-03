Xử phạt hành chính hơn 100 trường hợp vi phạm đất rừng ở Phú Quốc

Ngày 2-11, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết, sau 10 ngày triển khai, Hạt Kiểm lâm khu vực II phối hợp Vườn quốc gia Phú Quốc và các đơn vị liên quan của đặc khu đã tiếp cận, xử lý gần 400/699 hồ sơ lấn chiếm đất rừng còn tồn đọng. Trong đó, có 112 hồ sơ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Ngoài ra, Vườn quốc gia Phú Quốc cũng ban hành thông báo tìm hơn 150 trường hợp vi phạm chưa xác định được cá nhân, tổ chức (chưa có thông tin tổ chức, cá nhân vi phạm) xây dựng công trình, nhà ở và trồng cây ăn trái trên đất rừng.

Hạt Kiểm lâm khu vực II cùng các đơn vị liên quan trực tiếp xuống địa bàn vận động người vi phạm tự nguyện khắc phục hậu quả, di dời cây trồng, tháo dỡ công trình, vật kiến trúc trái phép ra khỏi đất rừng. Nhiều người đã tự nguyện tháo dỡ, bàn giao lại hiện trạng đất trống hoặc rừng tự nhiên tái sinh cho Vườn quốc gia Phú Quốc. Theo kế hoạch, từ 1 đến 15-11, các đơn vị liên quan hoàn thành rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền.

Trước đó, Báo SGGP số ra ngày 22-10 có bài viết “Xử lý dứt điểm các vụ vi phạm đất rừng ở Phú Quốc trước 15-11-2026”, phản ánh tại đặc khu Phú Quốc vẫn còn 699 vụ lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất rừng chậm được xử lý.

Tình trạng lấn chiếm đất rừng, chậm xử lý công trình vi phạm ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai một số công trình, dự án phục vụ APEC 2027 như: Khu tái định cư Cửa Cạn, Hồ nước Cửa Cạn, Nhà máy Nước Cửa Cạn, Khu xử lý rác Bãi Bổn - Hàm Ninh…