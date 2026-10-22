Xử phạt hàng tỉ đồng với 8 cơ sở gây ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp ở Bắc Ninh

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã phản ánh qua “Bắc Ninh: Người dân bị “tra tấn” bởi khói từ khu công nghiệp, lợi ích công bị xâm phạm nghiêm trọng”, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Bắc Ninh đã thông tin về kết quả kiểm tra và xử phạt hành vi phát thải gây ô nhiễm môi trường đối với các doanh nghiệp vi phạm tại KCN Tiên Sơn, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn.

Cụ thể, đoàn kiểm tra gồm: Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh, Công an tỉnh, UBND các xã, phường liên quan tiến hành kiểm tra đột xuất đối với 11 doanh nghiệp trong KCN Tiên Sơn và KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn.

Trụ sở, nhà máy Công ty TNHH Nutreco Việt Nam tại KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, thuộc xã Đại Đồng, TP Bắc Ninh.

Qua kiểm tra thực tế, có 10/11 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất bình thường, 1 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu khí thải sau hệ thống xử lý khí thải đối với 9/10 doanh nghiệp đang hoạt động (1 doanh nghiệp không lấy được mẫu do không bố trí sàn thao tác đảm bảo an toàn tại vị trí lấy mẫu bụi, khí thải, lỗ lấy mẫu khí thải theo quy định).

Các doanh nghiệp được kiểm tra, lấy mẫu gồm: Công ty TNHH sản xuất xốp nhựa và nhựa Thái Hà; Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn; Công ty Cổ phần công nghệ thực phẩm Châu Á; Công ty TNHH Seojin Vina; Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi và nông nghiệp EH Việt Nam; Công ty TNHH Kingmo New Materials Việt Nam; Công ty TNHH Nutreco Việt Nam; Công ty TNHH công nghiệp Chiến Thắng; Công ty TNHH Một thành viên sơn bột Đông Tai; Công ty Tài Lộc (TNHH).

Qua kết quả kiểm tra 10 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất cho thấy, có đến 8/10 doanh nghiệp có hành vi vi phạm về môi trường.

Quyết định xử phạt đối với 8 doanh nghiệp vi phạm những lỗi gồm: Xả khí thải có chứa thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép; Không đăng ký môi trường theo quy định; Không bố trí sàn thao tác, lỗ lấy mẫu khí thải theo quy định; Không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định; Bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành 8 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 cơ sở, với tổng số tiền xử phạt là hơn 1,1 tỉ đồng.

Đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp vi phạm: Chấm dứt ngay các hành vi vi phạm; Khẩn trương bổ sung, khắc phục các tồn tại, vi phạm nêu trên; Chấp hành nghiêm các quyết định xử phạt và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Bắc Ninh nhận định, từ kết quả kiểm tra nêu trên cho thấy, vẫn còn một số doanh nghiệp đang hoạt động trong KCN Tiên Sơn và KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường, còn tình trạng xả bụi, khí thải có chứa các thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép.

Bên cạnh đó, qua công tác kiểm tra, giám sát thực tế gần tại KCN Tiên Sơn và KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, vẫn còn tình trạng đốt chất thải không đúng quy định.

Nguyên nhân trực tiếp của việc vi phạm trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh cho rằng, các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất trong các KCN chưa thường xuyên quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, việc vận hành công trình xử lý khí thải chưa đảm bảo yêu cầu; Hoạt động đốt chất thải sinh hoạt không đúng quy định có nguy cơ phát sinh khói, bụi và các chất ô nhiễm thứ cấp, ảnh hưởng đến chất lượng môi trường và đời sống, sinh hoạt của người dân khu vực xung quanh.

Hệ thống xả thải của Công ty Tài Lộc (TNHH) tại KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Công ty Tài Lộc còn chưa đăng ký môi trường theo quy định.

Đáng chú ý, trong số 8 doanh nghiệp bị kiểm tra và xử phạt nhiều lỗi và số tiền lớn có Công ty TNHH Nutreco Việt Nam (bị xử phạt 264 triệu đồng) và Công ty Tài Lộc (TNHH) bị xử phạt 268 triệu đồng. Các công ty, doanh nghiệp còn lại bị phạt từ cảnh cáo đến 160 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty TNHH Nutreco Việt Nam chuyên về sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản, có công suất trên 300.000 tấn/năm. Công ty TNHH Nutreco Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Công ty TNHH Nutreco Việt Nam bị xử phạt 264 triệu đồng vì hành vi thải bụi, khí thải có chứa thông số CO vượt quy chuẩn kỹ thuật 2,40 lần, thông số Bụi tổng vượt quy chuẩn kỹ thuật 1,12 lần.

Như vậy, việc để các công ty, nhà máy trong Khu công nghiệp vi phạm về xả thải vượt ngưỡng quy định thì không thể không nhắc đến trách nhiệm quản lý của Ban quản lý các Khu công nghiệp TP Bắc Ninh.

Cụ thể, theo quyết định số 18 của UBND TP Bắc Ninh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp TP Bắc Ninh.

Một trong những nhiệm vụ của Ban Quản lý các khu công nghiệp TP Bắc Ninh được nêu là thực hiện trách nhiệm về bảo vệ môi trường của Ban Quản lý trong KCN theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện các quy định của pháp luật về lao động và các biện pháp bảo vệ môi trường trong KCN.

Để làm trách nhiệm của Ban Quản lý các khu công nghiệp TP Bắc Ninh trong việc để các công ty, doanh nghiệp trong KCN vi phạm, phóng viên nhiều lần liên hệ với ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Ban Quản lý các khu công nghiệp TP Bắc Ninh nhưng không nhận được câu trả lời.

Trước đó, như Báo Bảo vệ pháp luật phản ánh, hàng nghìn người dân sinh sống tại khu nhà ở Bắc Từ Sơn, khu phố Tam Lư lớn, Chung cư Từ Sơn, Chung cư Môi Trường Xanh, Chung cư Cao Nguyên Từ Sơn, khu đô thị Bắc Từ Sơn thuộc địa bàn các phường Từ Sơn và phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh liền kề Khu công nghiệp Tiên Sơn, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn phải sống trong môi trường ô nhiễm không khí nghiêm trọng bởi khói và bụi, đặc biệt về ban đêm đến sáng không khí đặc quánh đến ngộp thở trong suốt thời gian dài.

Khói từ các nhà máy trong Khu công nghiệp phả ra mù mịt.

Những cột khói ngày đêm nhà khói khiến cuộc sống của người dân lân cận bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sinh hoạt bị đảo lộn.

Nhiều nhà máy trong các KCN vận hành nhả khói liên tục từ sáng đến đêm, ngày này qua ngày khác khiến cuộc sống của nhiều dân bị đảo lộn, sức khỏe bị ảnh hưởng. Đặc biệt, mỗi khi về đêm, nhà máy bắt đầu hoạt động tối đa công suất khiến các gia đình sống tại chung cư cũng như thấp tầng liền kề khu công nghiệp đang mở cửa đón gió phải lập tức đóng kín cửa.