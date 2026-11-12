Xử phạt hàng rong chèo kéo khách du lịch, chửi bới hướng dẫn viên ở hồ Hoàn Kiếm

Ngày 12/11, Công an phường Hoàn Kiếm (TP. Hà Nội) cho biết, đã xử phạt vi phạm hành chính đối với một phụ nữ có hành vi bán hàng rong, gây rối trật tự công cộng sau khi xảy ra tranh cãi, chửi bới nam hướng dẫn viên du lịch tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ liên tục chửi bới nam hướng dẫn viên du lịch khi đoàn khách đang tham quan khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Theo xác minh của Công an phường Hoàn Kiếm, sự việc xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 8/11. Thời điểm này, chị H.T.T (SN 1987, trú tại phường Hồng Hà, TP. Hà Nội) có hành vi mời chào đoàn khách du lịch mua quạt giấy.

Chị H.T.T. làm việc với cán bộ Công an.

Do không đồng ý với mức giá được người phụ nữ đưa ra, du khách không mua hàng. Sau đó, giữa chị T và nam hướng dẫn viên của đoàn xảy ra tranh cãi. Người phụ nữ đã có hành vi chửi bới, tiếp tục bám theo hướng dẫn viên khi đoàn di chuyển đến khu vực Đền Ngọc Sơn.

Toàn bộ sự việc được nam hướng dẫn viên ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội nhằm cảnh báo du khách về tình trạng chèo kéo, bán hàng rong và những hành vi thiếu văn minh tại khu vực du lịch.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hoàn Kiếm đã vào cuộc xác minh, mời người phụ nữ liên quan đến trụ sở làm việc.

Căn cứ kết quả xác minh, cơ quan Công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị H.T.T về hành vi bán hàng rong và gây rối trật tự công cộng, với tổng số tiền 1,2 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu người phụ nữ ký cam kết không tái diễn hành vi vi phạm.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với những hành vi chèo kéo, gây phiền hà cho du khách, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Thủ đô và trật tự, văn minh tại các khu vực công cộng.