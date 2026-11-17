Đứng đầu mức xử phạt trong đợt này là hai doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm với số tiền phạt lên tới 140 triệu đồng mỗi đơn vị. Cụ thể, Công ty TNHH Mỹ phẩm Kim Du (156 đường số 8, phường Bình Hưng Hòa) bị xử phạt 140 triệu đồng do sản xuất mỹ phẩm có công thức không đúng như hồ sơ công bố; đồng thời thông tin, quảng cáo, tiếp thị, tư vấn các sản phẩm không phải là thuốc nhưng khiến người tiêu dùng hiểu nhầm là thuốc chữa bệnh.

Toàn bộ lô sản phẩm "Wedding - Sữa tắm trân châu 1000ml" của Công ty TNHH Mỹ phẩm Kim Du bị buộc thu hồi, tiêu hủy.

Cơ quan chức năng buộc công ty này thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm "Wedding - Sữa tắm trân châu 1000ml" (số lô B0309C2608) và nộp lại số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Cùng mức phạt 140 triệu đồng, Công ty TNHH IDOCTOR (20 Đống Đa, phường Tân Sơn Hòa) bị xác định kinh doanh hai sản phẩm mỹ phẩm thuộc nhãn hàng IDR.SKIN (gồm Idr.Skin 10GF Growth Factor Ampoule và Idr.Skin Phyto Placenta P-Dna Mask) có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt. Ngoài phạt tiền, doanh nghiệp này bị buộc thu hồi, tiêu hủy toàn bộ các lô sản phẩm vi phạm và nộp lại các số tiếp nhận phiếu công bố do Cục Quản lý Dược cấp.

Một trang mạng xã hội của Công ty TNHH IDOCTOR.

Tại lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và kinh doanh dược quy mô lớn, Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH GD HEALTH (493 Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ) bị phạt 92 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong 3 tháng và buộc tháo gỡ, xóa nội dung quảng cáo do quảng cáo vượt quá phạm vi chuyên môn được phê duyệt, không thông báo thay đổi danh sách người hành nghề và treo biển hiệu thiếu thông tin cơ bản.

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Grand World (1039 Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất) bị xử phạt 65 triệu đồng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp do mua, bán thuốc không có hoặc không đúng phạm vi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, đồng thời sử dụng nhân sự hành nghề dược không có chứng chỉ hành nghề.

Ngoài ra, Công ty TNHH Nhà thuốc Tây Bảo Nhi (phường Tân Thuận) bị phạt 35 triệu đồng vì bán thuốc kê đơn không có đơn thuốc; Công ty Cổ phần Thương mại Dược Hoàng Long (phường An Khánh) bị phạt 30 triệu đồng do mua bán thuốc với cơ sở không đúng phạm vi kinh doanh; Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm An Khang Pharma - Nhà thuốc An Khang 48 (phường Tân Tạo) và Kho hàng Công ty Cổ phần Alpha France Pharma (phường Gia Định) cùng bị phạt 15 triệu đồng vì các vi phạm liên quan đến điều kiện và thay đổi cấu trúc kho bảo quản.

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Grand World bị xử phạt 65 triệu đồng.

Đối với khối hộ kinh doanh bán lẻ, tình trạng người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt không ủy quyền, bán thuốc kê đơn không có đơn, không cập nhật dữ liệu liên thông và đặc biệt là kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ diễn ra khá phổ biến.

Cụ thể, Hộ kinh doanh Nhà thuốc Minh Châu BTH (xã Tân Vĩnh Lộc) bị phạt 27 triệu đồng; Hộ kinh doanh Nhà thuốc Phan Nhân (phường Phú Lâm) bị phạt 23 triệu đồng; Hộ kinh doanh Nhà thuốc Đức Thiện (xã Tân Vĩnh Lộc) bị phạt 11,75 triệu đồng; Hộ kinh doanh cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu Từ Văn Phước (phường An Phú) bị phạt 9,5 triệu đồng; Hộ kinh doanh Nhà thuốc Thắng Nhất (phường Rạch Dừa) bị phạt 7,5 triệu đồng; Hộ kinh doanh Nhà thuốc Gia Hưng (phường Bình Trị Đông) bị phạt 5,5 triệu đồng…

Cùng với hình thức phạt tiền, cơ quan chức năng đã tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề dược từ hơn 3 tháng đến 4,5 tháng đối với người phụ trách chuyên môn của 4 nhà thuốc (Hải Sơn, Đức Thiện, Gia Hưng, Minh Châu BTH), đồng thời buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp và tiêu hủy toàn bộ số thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ như Penicilin V Kali, Klamentin, Buscopan, Esomeprazol, Amoxicillin… nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân.