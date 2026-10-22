Xử phạt hàng loạt cơ sở kinh doanh vàng, trang sức mỹ nghệ ở Vĩnh Long

Thời gian qua, ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành rà soát các cơ sở kinh doanh vàng, trang sức, mỹ nghệ; tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về điều kiện kinh doanh, niêm yết giá, nhãn hàng hóa, chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn, chứng từ và thanh toán.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra 132 cơ sở kinh doanh vàng, trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 99 trường hợp vi phạm và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu: không công bố tiêu chuẩn áp dụng trong sản xuất; vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa; kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ…

Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn.

Mới đây, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra, phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 2 doanh nghiệp kinh doanh vàng, trang sức, mỹ nghệ với tổng số tiền 55 triệu đồng do vi phạm quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng.

Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh vàng, trang sức, mỹ nghệ nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật; không kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không thực hiện hành vi gian lận về chất lượng, khối lượng, tuổi vàng hoặc sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

Người dân khi mua bán cần lựa chọn cơ sở có thông tin rõ ràng, yêu cầu hóa đơn, chứng từ và giấy tờ thể hiện đặc điểm sản phẩm; kiểm tra kỹ khối lượng, hàm lượng, giá cả và các điều kiện giao dịch trước khi thanh toán.