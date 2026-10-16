Xử phạt hàng loạt cơ sở dược mỹ phẩm, siết chặt quản lý nhà thuốc

Theo thông tin công bố, Phòng Kiểm tra - Pháp chế Sở Y tế đã ban hành Quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện đa khoa Quốc tế Bình Dương (địa chỉ tại 214 Ngô Gia Tự, khu 10, phường Thủ Dầu Một) số tiền 94 triệu đồng. Cơ sở này vi phạm nghiêm trọng: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không đúng phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép (trừ trường hợp cấp cứu) và không lập hồ sơ, bệnh án theo mẫu quy định.

Đi kèm hình thức phạt tiền, cơ quan chức năng đã áp dụng hình thức phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn cơ sở (chứng chỉ số 004633/HCM-CCHN) trong thời hạn 2 tháng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện đa khoa Quốc tế Bình Dương bị phạt 94 triệu đồng.

Cùng vi phạm khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi hành nghề, bà Nguyễn Thị Kim Oanh (địa chỉ tại tổ 19, ấp Hưng Long, xã Kim Long) bị xử phạt 35 triệu đồng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (số 006299/BRVT-CCHN) trong thời hạn 7,5 tháng.

Trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm, Công ty TNHH Hóa dược Toàn Phúc (địa chỉ tại 56/1 Đường 165, tổ 4, ấp 5, xã Bình Mỹ) bị phạt 85 triệu đồng do tự ý mở rộng, sửa chữa, thay đổi cấu trúc kho bảo quản mà không báo cáo tài liệu kỹ thuật theo quy định, đồng thời bảo quản thuốc và nguyên liệu làm thuốc không đúng điều kiện ghi trên nhãn và không đúng địa điểm ghi trên giấy phép.

Cơ quan quản lý đã quyết định tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược 4,5 tháng đối với Dược sĩ Nguyễn Đăng Khoa (người chịu trách nhiệm chuyên môn của công ty).

Đối với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại Đào tạo K&N (số 34 đường số 2G, KDC Nam Hùng Vương, phường An Lạc) bị phạt 75 triệu đồng do kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã duyệt và lưu thông hàng hóa ghi nhãn sai quy định.

Sản phẩm mỹ phẩm Yarra Professional Protein Shake của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại Đào tạo K&N bị buộc thu hồi và tiêu hủy.

Ngoài phạt tiền, công ty còn bị buộc thu hồi và tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm Yarra Professional Protein Shake (lô BFA17Q1C3), buộc nộp lại Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã cấp, đồng thời nộp lại số tiền tương đương giá trị tang vật vi phạm đã tẩu tán hoặc tiêu thụ. Các dòng sản phẩm Yara Professional Hair Color Creme khác cũng bị buộc thu hồi để nhãn mác được ghi đúng quy định trước khi lưu thông.

Ngoài ra, Hộ kinh doanh Cửa hàng Phương Ngân (67 Trần Khắc Chân, phường Tân Định) bị phạt 22,5 triệu đồng do không có biện pháp cách ly, biệt trữ đối với thuốc không đạt chất lượng, hết hạn hoặc không rõ nguồn gốc, đồng thời không bảo đảm điều kiện kho bảo quản.

Công ty Cổ phần Bệnh viện phụ sản Quốc tế Sài Gòn (63 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành) và Công ty TNHH Y Tâm Giao - Bệnh viện Phụ Sản Nhi Bình Dương (455 Cách Mạng Tháng Tám, phường Thủ Dầu Một) cùng bị phạt 15 triệu đồng do quản lý, bảo quản, cấp phát và sử dụng thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt không đúng quy định pháp luật.

Các cơ sở khác như Nhà thuốc Nhị Trưng 3 (364 Hai Bà Trưng, phường Tân Định), Phòng khám HYPPO (10/16 Trần Nhật Duật, phường Tân Định), Công ty CP Y tế AMVGROUP (167B Lê Văn Lương, xã Nhà Bè) bị phạt từ 15 triệu đồng do vi phạm về kho bảo quản và niêm yết chứng chỉ hành nghề. Nhà thuốc tây tư nhân Mỹ Châu (Số 3/1 Cách Mạng Tháng Tám, phường Thuận An) bị phạt 4 triệu đồng do người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt không ủy quyền.