Xử phạt hàng chục xe tải đi vào đường cấm, trừ điểm giấy phép lái xe

Đại diện Phòng CSGT thông tin: Cả 14 trường hợp đều bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Lục lượng CSGT lập biên bản lái xe vi phạm

Việc tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện xe tải đi vào đường cấm, khu vực cấm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa nguy cơ ùn tắc và tai nạn, nhất là tại những tuyến đường, địa bàn có mật độ phương tiện lưu thông cao. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Trạm CSGT Hòa Hải tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để tình trạng xe tải cố tình đi vào những tuyến đường, khu vực không được phép lưu thông tái diễn.

Việc xử lý không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý giao thông mà còn tăng cường ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp vận tải và đội ngũ lái xe.

Hình ảnh xe vi phạm đi vào đường cấm

Lãnh đạo Phòng CSGT cũng cho hay, thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Đồng thời, khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải và tài xế xe tải cần chủ động tìm hiểu, chấp hành nghiêm hệ thống biển báo giao thông, quy định về tuyến đường và khung giờ được phép lưu thông. Việc tuân thủ đúng quy định không chỉ giúp tránh các chế tài xử phạt mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, hạn chế tình trạng phương tiện tải trọng lớn gây cản trở, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Công Hạnh