Xử phạt hai trường hợp bình luận sai sự thật trên mạng xã hội

Công an xã Gia Phúc, TP Hải Phòng làm việc với anh N.V.H về hành vi bình luận sai sự thật, xúc phạm trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Công an xã Gia Phúc vừa xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với anh N.V.H (SN 1986, trú tại thôn Phúc Lâm, xã Gia Phúc) về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Trước đó, anh H. sử dụng tài khoản Facebook “Hoàng Huy” để bình luận tại các bài đăng trên một trang mạng. Theo cơ quan Công an, những bình luận này có nội dung xúc phạm Đảng, Nhà nước và các cá nhân khác.

Bên cạnh việc xử phạt, Công an xã Gia Phúc yêu cầu anh H. gỡ bỏ các bình luận vi phạm; đồng thời tuyên truyền, giải thích quy định pháp luật và hướng dẫn tiếp cận thông tin từ những nguồn chính thống. Qua làm việc, anh H. nhận thức được hành vi vi phạm, đã gỡ bỏ các bình luận và cam kết không tái phạm.

Công an phường Hòa Bình, TP Hải Phòng làm việc với ông N.V.Th. về hành vi bình luận sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Tại phường Hòa Bình, Công an phường phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng phát hiện ông N.V.Th. (SN 1982, trú tại tổ dân phố Trung Hà, phường Hòa Bình) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải bình luận sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức và chính quyền UBND xã Bà Điểm, TP Hồ Chí Minh.

Làm việc với cơ quan Công an, ông Th. thừa nhận hành vi vi phạm, cam kết không tiếp tục đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng hoặc xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân.

Ngày 6/10/2026, Công an phường Hòa Bình ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Th., mức phạt 12,5 triệu đồng.

Qua hai vụ việc, cơ quan Công an đề nghị người dân thận trọng khi đăng tải, bình luận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; kiểm chứng nội dung trước khi tương tác, tránh lan truyền thông tin sai sự thật hoặc xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.