Xử phạt hai lái xe dùng điện thoại qua hệ thống giám sát hành trình

Hình ảnh hai lái xe đầu kéo sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện được phát hiện qua hệ thống giám sát hành trình.

Ngày 25/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 xác minh, làm rõ vụ việc theo chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông.

Qua làm việc, hai lái xe M.V.T. và N.H.T. điều khiển xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 14F-AJC.XX và 14H-AJS.XX, kéo theo sơ mi rơ moóc, đã thừa nhận hành vi vi phạm xảy ra ngày 22/10/2026 tại địa phận xã Tiên Yên và xã Quảng Hà, TP Quảng Ninh.

Căn cứ tài liệu, dữ liệu được cung cấp, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cả hai lái xe về hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ.

Theo quy định tại điểm h khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, mỗi lái xe bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Tổng số tiền phạt đối với hai trường hợp là 10 triệu đồng.

Bên cạnh việc xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tuyên truyền, hướng dẫn đại diện Công ty TNHH Một thành viên Chế biến Lâm sản Hưng Minh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát lái xe, không để tái diễn vi phạm.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện tuyệt đối không sử dụng điện thoại bằng tay khi xe đang di chuyển. Hành vi này khiến người lái mất tập trung, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đe dọa tính mạng và tài sản của bản thân cũng như những người tham gia giao thông khác.