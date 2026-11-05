Xử phạt hai công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Hai trường hợp bị xử phạt là T.B.T. (SN 2007) và L.N.T. (SN 1985, cùng mang quốc tịch Trung Quốc). Theo lời khai ban đầu, do không tìm được việc làm tại Trung Quốc, hai người đã tìm kiếm thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội và được giới thiệu công việc tại Việt Nam với mức lương hấp dẫn.

Sau đó, theo hướng dẫn của người môi giới, hai người đã nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Tuy nhiên, sau một số ngày chờ đợi mà không được bố trí công việc như thông tin giới thiệu, cả hai quyết định tìm đường trở về Trung Quốc. Trong quá trình di chuyển đến khu vực biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn, hai công dân bị lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tân Thanh phát hiện, phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Hai công dân Trung Quốc tại cơ quan Công an trong quá trình xác minh, xử lý vụ việc.

Căn cứ kết quả xác minh và các quy định của pháp luật, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai trường hợp trên theo điểm a khoản 4 Điều 21 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ.

Sau khi xử phạt, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục thực hiện việc trao đổi, phối hợp xác minh nhân thân, quốc tịch với phía Trung Quốc và hoàn thiện các thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không tham gia, tiếp tay cho các hoạt động tổ chức, môi giới, dẫn đường, vận chuyển, chứa chấp hoặc che giấu người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Các hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ và căn cứ pháp luật.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an, Bộ đội Biên phòng hoặc chính quyền địa phương để xác minh, xử lý theo quy định, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn biên giới.