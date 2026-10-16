Xử phạt gần 4,5 tỷ đồng các vụ vi phạm sở hữu trí tuệ

Lực lượng chức năng phát hiện hàng nghìn túi xách hàng hiệu không rõ nguồn gốc tại các cửa hàng. Ảnh tư liệu - minh họa: TTXVN phát

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh, trong 9 tháng năm 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố đã phát hiện và xử lý 336 vụ vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ (đạt 150% so với kết quả xử lý của cả năm 2025). Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đạt gần 4,5 tỷ đồng, cùng với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính gần 9 tỷ đồng.

Trong tổng số 336 vụ vi phạm bị xử lý, có 332 vụ liên quan đến nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý; 4 vụ vi phạm thuộc lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan. Đáng chú ý, cùng với việc xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố hình sự 7 vụ việc xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu trí tuệ.

Điển hình hồi tháng 6 và tháng 7 vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh đã công khai danh sách các tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ. Trong đó, 4 đơn vị, cá nhân bị xử phạt do vi phạm quyền tác giả. Cụ thể như: Chi nhánh Công ty Cổ phần Minh Trí - Trung tâm Truyền hình cáp Cẩm Phả (VTVcab Cẩm Phả) và Chi nhánh Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam tại Quảng Ninh cùng bị xử phạt 10 triệu đồng về hành vi sao chép tác phẩm khi chưa được phép của chủ sở hữu; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Sự kiện và Giải trí Ngôi Sao bị xử phạt 60 triệu đồng; Hộ kinh doanh La Luna Coffee Hạ Long bị xử phạt 30 triệu đồng do biểu diễn trực tiếp tác phẩm trước công chúng khi chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu.

Những kết quả trên thể hiện tinh thần chủ động, cụ thể hóa quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương, như Kết luận số 51-KL/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg và Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chính quyền địa phương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch hành động nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm.

Thời gian tới, thành phố Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tăng cường phối hợp kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm, trung tâm thương mại, khu du lịch, cũng như các nền tảng thương mại điện tử, không gian mạng. Song song với đó, tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân nhận diện, bảo vệ tài sản trí tuệ; quyết tâm xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, lành mạnh và phát triển bền vững.