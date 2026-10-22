Xử phạt đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026'

Theo đó, ngày 20/10/2026, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Giải trí truyền thông Son với số tiền 55 triệu đồng về hành vi tổ chức thi người đẹp không có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, ngày 8/10, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Công an phường Giảng Võ tiến hành kiểm tra đột xuất cuộc thi "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026". Tại thời điểm kiểm tra, đơn vị tổ chức không xuất trình được văn bản chấp thuận theo quy định.

Lực lượng chức năng sau đó đã yêu cầu ban tổ chức tạm dừng cuộc thi để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh và làm rõ các dấu hiệu vi phạm liên quan.

Phòng An ninh chính trị nội bộ xử phạt hành chính đơn vị tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026". Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Sau quá trình xác minh, căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Giải trí truyền thông Son về hành vi "Tổ chức thi người đẹp mà không có văn bản chấp thuận".

Hành vi này được quy định và xử phạt theo khoản 5, Điều 18 Nghị định số 87/2026/NĐ-CP ngày 27/3/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Cảnh báo rủi ro khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp

Từ vụ việc trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người có nhu cầu tham gia các cuộc thi người đẹp, người mẫu, cần tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị tổ chức cũng như tính pháp lý của chương trình trước khi đăng ký dự thi.

Người dân cần kiểm tra việc cuộc thi đã được cơ quan chức năng cấp văn bản chấp thuận hay chưa, đồng thời nâng cao cảnh giác với các chương trình được quảng bá dưới hình thức truyền hình thực tế, đêm tôn vinh, cuộc thi trực tuyến, hoạt động đào tạo hoặc giao lưu nhưng thực chất là các cuộc thi người đẹp, người mẫu trái quy định.

Cơ quan công an cũng lưu ý người dân thận trọng trước các khoản thu dưới danh nghĩa đào tạo, truyền thông, tài trợ hoặc cung cấp dịch vụ. Các đối tượng tổ chức có thể lợi dụng tâm lý muốn đạt thành tích cao, quảng bá hình ảnh và danh tiếng của người tham gia để trục lợi.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi vấn vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an hoặc cơ quan chức năng gần nhất để được xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.