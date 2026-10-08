Xử phạt đối tượng thực hiện hơn 300 cuộc gọi quấy rối Trung tâm Cảnh sát 113

Lực lượng chức năng xử lý N.T.T. về hành vi "gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối". Ảnh: Trọng Tín

Qua khai thác nhật ký cuộc gọi từ tháng 6 đến 30-9-2026, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh) phát hiện thuê bao "03959469xx" thực hiện hơn 300 cuộc gọi đến Trung tâm Cảnh sát 113 nhưng không báo tin, gây ảnh hưởng đến việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết tin báo về an ninh, trật tự của lực lượng Cảnh sát 113.Đáng chú ý, từ ngày 21-9 đến ngày 28-9, thuê bao này thực hiện 61 cuộc gọi, trung bình mỗi ngày hơn 7 cuộc.Qua xác minh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp Công an xã Vĩnh Kim mời N.T.T., chủ thuê bao nói trên, đến làm việc. Tại đây, T. thừa nhận hành vi vi phạm.Từ những căn cứ trên, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội ra quyết định xử phạt N.T.T. số tiền 3,5 triệu đồng về hành vi "gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối".LONG GIANG