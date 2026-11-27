Cơ quan chức năng làm việc với ông T.H.L.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tài khoản Facebook “T.H.L” bình luận nội dung sai sự thật xúc phạm uy tín, danh dự một số đồng chí nguyên lãnh đạo địa phương trên không gian mạng. Sau khi phát hiện vụ việc, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành xác minh, xác định chủ tài khoản Facebook nêu trên là ông T.H.L (quê xã Đức Thịnh, Hà Tĩnh), cư trú tại TP Đồng Nai. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trao đổi thông tin với Công an TP Đồng Nai để phối hợp xử lý theo thẩm quyền.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.H.L số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội xúc phạm uy tín, danh dự của cá nhân quy định tại điểm a khoản 1 Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ.