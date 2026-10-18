Xử phạt đối tượng đăng tải thông tin xúc phạm bảo vệ Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam

Ông T. T bị xử phạt 12,5 triệu đồng. ( Ảnh: Công an phường Vĩnh Tế)

Ngày 22/9/2026, ông T.T và vợ chạy xe đến Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam (khu vực thuộc Ban quản trị Lăng miếu Núi Sam quản lý) đỗ xe nhưng đỗ không đúng nơi quy định.

Bảo vệ Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam là ông L.K.T đến nhắc nhở, yêu cầu đỗ xe đúng nơi dành cho khách. Lúc này, ông T. T không nghe và có thái độ thách thức, chửi bới với ông L.K.T.

Ông T.T còn rủ ông L.K.T đánh nhau, đe dọa đánh ông L.K.T. ​Sau đó, ông T. T dùng mạng xã hội TikTok đăng tải đoạn video clip tranh cãi với nhân viên bảo vệ Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam và bình luận: “Bảo vệ Miếu Bà chất ghê, nói sao khách càng ngày càng ít hết cổng thu phí giờ thì bảo vệ cũng chất”.

​Qua công tác nắm tình hình không gian mạng, Công an phường Vĩnh Tế tiến hành xác minh chủ tài khoản TikTok trên là ông T. T (ngụ khóm Vĩnh Tây 1, phường Vĩnh Tế).

Công an phường Vĩnh Tế đã mời nhân viên bảo vệ Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam cùng vợ chồng ông T. T đến trụ sở đơn vị để làm việc. Ông T.T đã thừa nhận hành vi sai trái về việc đăng tải thông tin.

Ông T.T và vợ nhận sai, chủ động gỡ bỏ bài viết, đính chính xin lỗi lực lượng bảo vệ Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam và Ban quản trị Lăng miếu Núi Sam, đồng thời cam kết không tái phạm.

​Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Công an phường Vĩnh Tế lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T .T với số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 95, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ.