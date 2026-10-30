Xử phạt Công ty NCB Việt Nam 100 triệu đồng do vi phạm về môi trường

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Theo quyết định, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NCB Việt Nam có trụ sở tại thôn 4, xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng; người đại diện theo pháp luật là ông Đinh Văn Tạo, Giám đốc công ty. Các vi phạm được xác định qua Biên bản vi phạm hành chính số 12a/BB-VPHC lập ngày 26/10/2026 và Tờ trình số 98/TTr-ĐKT ngày 27/10/2026 của Đoàn kiểm tra.

Cụ thể, hành vi thứ nhất là thực hiện không đúng một trong các nội dung của giấy phép môi trường. Theo cơ quan chức năng, công ty đã không kịp thời báo cáo, cung cấp thông tin đến Sở Nông nghiệp và Môi trường về kế hoạch tạm dừng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại khu vực Tây Nam của trang trại để kiểm tra, bảo dưỡng, rà soát hệ thống Biogas và bổ sung men vi sinh.

Thời gian tạm dừng hệ thống xử lý nước thải được xác định từ ngày 30/7/2026 đến ngày 30/9/2026. Trong khoảng thời gian này, công ty không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thông tin, báo cáo theo nội dung tại điểm 2.4 Giấy phép môi trường số 02/GPMT-UBND. Với hành vi này, doanh nghiệp bị phạt 50 triệu đồng theo điểm c khoản 2 Điều 11 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP.

Hành vi thứ hai liên quan đến việc quản lý chất thải nguy hại. Quyết định nêu rõ, từ khi đưa Trang trại chăn nuôi công nghệ cao khép kín Ea Pô 1 vào hoạt động, công ty có phát sinh chất thải nguy hại, đã thực hiện thu gom, phân loại và lưu chứa tại kho chứa chất thải nguy hại trong khu vực dự án. Tuy nhiên, doanh nghiệp không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc lưu giữ chất thải nguy hại trong trường hợp thời gian lưu giữ quá một năm kể từ thời điểm phát sinh.

Hành vi này bị xác định vi phạm khoản 1 Điều 29 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP, với mức phạt 15 triệu đồng.

Đối với hành vi thứ ba, công ty không thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình, hạng mục công trình xử lý chất thải cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Cụ thể, dù đã được UBND tỉnh Đắk Nông (nay là tỉnh Lâm Đồng) cấp Giấy phép môi trường số 02/GPMT-UBND ngày 8/1/2025, nhưng quá 6 tháng kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, doanh nghiệp vẫn không thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm đối với hai hệ thống xử lý nước thải tập trung, mỗi hệ thống có công suất 250 m³/ngày (24 giờ), đến UBND tỉnh Lâm Đồng thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Với vi phạm này, công ty bị xử phạt 35 triệu đồng theo điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP.

Như vậy, tổng mức xử phạt đối với cả ba hành vi là 100 triệu đồng. Trong đó, hành vi không thực hiện đúng nội dung giấy phép môi trường chịu mức phạt cao nhất, 50 triệu đồng; hành vi không thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải bị phạt 35 triệu đồng và hành vi không báo cáo việc lưu giữ chất thải nguy hại quá một năm bị phạt 15 triệu đồng.

Quyết định không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và cũng không quy định biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm nêu trên. Công ty có trách nhiệm nộp phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành, doanh nghiệp sẽ bị cưỡng chế thi hành; đồng thời phải nộp thêm 0,05% mỗi ngày tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Việc xử phạt được thực hiện trên cơ sở các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó tập trung vào nghĩa vụ tuân thủ giấy phép môi trường, quản lý chất thải nguy hại và thực hiện thủ tục vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. Đây là những yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm hoạt động xử lý chất thải tại cơ sở chăn nuôi được kiểm soát, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và khu vực xung quanh./.