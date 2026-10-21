Xử phạt Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn vì hành vi tự ý chuyển đổi đất rừng sản xuất

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn bị xử phạt vì hành vi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở

Theo Quyết định xử phạt, qua kiểm tra công tác quản lý đất đai và bảo vệ rừng tại Bon N’Ting, Đoàn kiểm tra của xã Quảng Sơn phát hiện cơ sở kinh doanh cây giống của bà Trần Thị Bích Liên đang sử dụng đất do Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý.

Làm việc với Công ty, UBND xã Quảng Sơn xác định, Công ty đã ký hợp đồng số 183/2026/HĐ-TVU ngày 18/3/2026 cho bà Liên thuê 500 m2 đất để làm vườn ươm, tập kết cây giống cà phê, vú sữa... với giá thuê 33 triệu đồng, thời hạn từ 6/4 đến 31/10/2026.

Vị trí vi phạm được xác định tại Lô 5, khoảnh 2, tiểu khu 1669, Bon N’Ting, xã Quảng Sơn. Hành vi được xác định là tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở.

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 9 Nghị định 123/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn quyết định phạt tiền 8 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm. Mức phạt cho cá nhân là 4 triệu đồng, áp dụng gấp đôi đối với tổ chức theo Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Ngoài phạt tiền, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, bao gồm ranh giới và mốc giới thửa đất, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định và báo cáo kết quả thực hiện.

Vụ việc là lời cảnh báo về việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc đất rừng sản xuất. Việc tự ý chuyển đổi dù với mục đích ươm cây giống phục vụ sản xuất nông nghiệp vẫn phải tuân thủ nghiêm quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật./.