Theo quyết định Cục Quản lý dược, 3 nhóm hành vi vi phạm của Công ty cổ phần Traphaco bao gồm: công ty đã sản xuất nhiều lô thuốc viên nang cứng Piracetam 400mg có những thay đổi nhỏ so với hồ sơ đăng ký nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hành vi này bị áp dụng mức phạt 40 triệu đồng.

Đồng thời, Công ty cổ phần Traphaco đã tự ý thực hiện những thay đổi lớn (chưa được phê duyệt) trong quá trình sản xuất hàng loạt loại thuốc phổ biến. Danh sách các sản phẩm vi phạm: viên nang cứng Piracetam 400mg, thuốc ho Methorphan, thuốc nhỏ mũi Nostravin và thuốc dị ứng Loratadin 10mg. Hành vi này bị xử phạt 60 triệu đồng.

Xử phạt Công ty cổ phần Traphaco 160 triệu đồng do vi phạm quy trình sản xuất thuốc. Ảnh: TL.

Đáng chú ý ở nhóm vi phạm thứ ba, công ty đã sử dụng bột talc công bố là phụ gia thực phẩm để đưa vào sản xuất nhiều loại thuốc. Việc này dẫn đến hệ quả là cơ sở đã thực hiện không đúng quy trình sản xuất, quy trình kiểm nghiệm thuốc và nguyên liệu làm thuốc so với hồ sơ đăng ký ban đầu đã được Bộ Y tế phê duyệt. Hành vi vi phạm này tiếp tục bị áp dụng mức phạt 60 triệu đồng.

Cục Quản lý dược đánh giá các vi phạm của Công ty cổ phần Traphaco đều có tính chất quy mô lớn, số lượng hàng hóa vi phạm nhiều và được thực hiện lặp lại trên nhiều lô, nhiều loại thuốc khác nhau. Đây được coi là các tình tiết tăng nặng, dẫn đến việc công ty bị áp dụng mức phạt tối đa của khung tiền phạt, tổng cộng là 160 triệu đồng.

Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty cổ phần Traphaco có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền phạt vào Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Nếu quá thời hạn mà doanh nghiệp không tự nguyện chấp hành sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành và tính thêm tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật.