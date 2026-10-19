Xử phạt Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận vì vi phạm công bố thông tin

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo ban hành Quyết định số 597/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận.

Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận bị phạt vì vi phạm công bố thông tin (ảnh minh họa AI).

Theo đó, Công ty này bị UBCKNN phạt 92,5 triệu đồng quy định tại điểm b, khoản 4, điều 8b, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán và các quy định khác có liên quan.

Thông báo của UBCKNN cho biết, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận chậm CBTT từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu, báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023, bán niên 2024, năm 2024, bán niên 2025, năm 2025. Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên 2025, năm 2025.

Doanh nghiệp này cũng chậm công bố thông tin các tài liệu, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2024, bán niên 2025, năm 2025. Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2024, bán niên 2025, năm 2025. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại ngày đáo hạn.

Các mã trái phiếu Công ty chậm công bố thông tin bao gồm: QTH.H2025.01, QTH.H2025.02, QTH.H2025.03, QTH.H2025.04, QTH.H2025.05, QTH.H2025.06, QTH.H2025.07, QTH.H2025.08, QTH.H2025.09, QTH.H2025.10, QTH.H2025.11, QTH.H2025.12...