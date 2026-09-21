Xử phạt cơ sở tái chế nhựa xả nước thải vượt quy chuẩn

Từ nguồn tin báo của người dân thôn An Lạc, xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên về một cơ sở giặt bao tải, làm hạt nhựa có dấu hiệu xả nước thải ra sông Điện Biên, UBND xã Việt Tiến đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã kiểm tra, xác minh.

Tại khu vực gần cầu Đồng Tiến, đơn vị đã xác minh, làm rõ đây là xưởng sản xuất do ông N.D.T. (SN 1993) làm chủ. Ngày 28/8, thời điểm kiểm tra, các đơn vị chức năng phát hiện cơ sở vận hành máy móc để giặt bao tải. Sau khi giặt, bao tải được đưa vào máy tạo hạt nhựa. Nước phát sinh từ quá trình giặt được dẫn qua 3 buồng lắng trước khi chảy vào hố ga bên ngoài xưởng rồi theo đường ống ra sông Điện Biên.

Cơ quan chức năng kiểm tra thực tế tại cơ sở tái chế nhựa vi phạm trên địa bàn

Ông N.D.T. chưa xuất trình được các giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tổ công tác yêu cầu cơ sở dừng toàn bộ hoạt động, giữ nguyên máy móc, thiết bị và hiện trạng nước trong các bể lắng, hố ga để phục vụ xác minh.

Ông N.D.T. thừa nhận, khoảng đầu tháng 8, đã tự lắp đặt máy móc, xây dựng các bể lắng để giặt bao tải và tái chế nhựa tại một kho xưởng ở khu vực chân cầu Đồng Tiến.

Sau khi kiểm tra, Công an xã Việt Tiến đề nghị Viện Y học Lao động và Công nghệ môi trường lấy mẫu nước thải tại hố ga bên ngoài cơ sở để phân tích. Ngày 15/9, kết quả thử nghiệm cho thấy mẫu nước thải có một số thông số môi trường vượt quy chuẩn đối với nước thải công nghiệp.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an xã Việt Tiến đề xuất, tham mưu Chủ tịch UBND xã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.D.T. với tổng mức phạt là 40 triệu đồng.

Hiện trường bên trong cơ sở vi phạm.

Ngoài xử phạt tiền, UBND xã yêu cầu cơ sở chấm dứt toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh; tháo dỡ, di chuyển máy móc, thiết bị phục vụ giặt bao tải, tái chế nhựa và xử lý hệ thống đường ống dẫn nước thải ra sông.

Chủ cơ sở cũng được yêu cầu thu gom, xử lý nước thải, chất thải, cặn lắng, nguyên liệu và phế liệu còn tồn tại; khắc phục hậu quả môi trường, vệ sinh khu vực và bảo đảm không để nước thải tiếp tục chảy vào sông Điện Biên.

UBND xã Việt Tiến giao Công an xã chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra địa điểm trên, kịp thời phát hiện trường hợp tái hoạt động hoặc tiếp tục xả nước thải, chất thải ra môi trường. Đồng thời, yêu cầu rà soát các cơ sở tập kết, sản xuất, chế biến, tái chế nhựa trên địa bàn về đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy và các điều kiện liên quan.