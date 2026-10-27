Xử phạt Chứng khoán OCBS 342,5 triệu đồng

Ngày 22/10/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 636/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán OCBS (OCBS). Doanh nghiệp này có trụ sở tại Tòa nhà The Hallmark, phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh.

Theo quyết định, OCBS bị phạt 250 triệu đồng do không bảo đảm hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ các nội dung theo quy định. Cụ thể, công ty thực hiện tư vấn hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ cho khách hàng vào tháng 8/2025 nhưng hồ sơ không bảo đảm đầy đủ các nội dung bắt buộc.

Ngoài ra, OCBS bị phạt 92,5 triệu đồng do không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán. Vi phạm được xác định ở 21 giao dịch chứng khoán đặt lệnh qua điện thoại trong năm 2025 của một số tài khoản, khi công ty không lưu trữ bản ghi âm các cuộc gọi đặt lệnh của khách hàng.

Trụ sở của Công ty cổ phần Chứng khoán OCBS (OCBS) đặt tại Tòa nhà The Hallmark, phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh.

Tổng số tiền phạt đối với OCBS là 342,5 triệu đồng. Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày ký.

OCBS được thành lập vào tháng 11/2006, hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán. Theo báo cáo tài chính quý II/2026, công ty ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 198 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 89 tỷ đồng, lần lượt gấp gần 7 lần và 42 lần so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này chủ yếu đến từ hoạt động tự doanh và cho vay. Doanh thu cho vay trong quý đạt gần 63 tỷ đồng, gấp hơn 8 lần cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế của OCBS đạt hơn 85 tỷ đồng, gấp 13 lần cùng kỳ.

Trong tháng 4/2026, công ty hoàn tất đợt chào bán hơn 151,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ từ 1.200 tỷ đồng lên hơn 2.713 tỷ đồng. Nguồn vốn bổ sung dự kiến phục vụ hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán và cho vay giao dịch ký quỹ.