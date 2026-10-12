Xử phạt chủ xe ô-tô lắp đèn gây lóa
Trạm CSGT Thăng Bình (Phòng CSGT- Công an TP Đà Nẵng) ngày 11-10 cho biết, đã làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông P.P.H. (1994, trú phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng) sau khi xác minh phản ánh về xe bán tải lắp thêm đèn trên nóc, bật sáng gây lóa khi lưu thông.
Tại buổi làm việc, ông H. (chủ phương tiện) thừa nhận đã lắp thêm đèn trên nóc xe và bật đèn khi điều khiển phương tiện trên đường dân sinh tại phường Điện Bàn Đông vào tối 8-10. Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý theo quy định; đồng thời phải tháo gỡ đèn lắp thêm, khôi phục tình trạng ban đầu của phương tiện.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/xu-phat-chu-xe-o-to-lap-den-gay-loa-post359294.html