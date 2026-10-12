Xử phạt chủ xe ô-tô lắp đèn gây lóa

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu từng dạy: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Bao năm qua, lời của Bác vẫn là kim chỉ nam cho Đảng ta, dân tộc ta. Nghị quyết số 80 - NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam ra đời cũng từ yêu cầu ấy: bảo vệ, bồi đắp và phát huy những giá trị làm nên cốt cách, tâm hồn dân tộc; để văn hóa không chỉ được lưu giữ mà thực sự hiện diện trong đời sống, trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực phát triển. Từ chủ trương đến hành động, tại Lai Châu, hành trình ấy đang được tiếp nối bằng trách nhiệm của Đảng và sự chung tay của toàn dân, để những giá trị làm nên “hồn Việt” không chỉ được giữ gìn, mà trở thành sức mạnh đưa dân tộc đi tới tương lai.