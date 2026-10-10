Xử phạt chủ xe bán tải lắp đèn trên nóc gây lóa mắt người đi đường

Trước đó, ngày 9-10, Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận phản ánh từ đường dây nóng về clip ghi lại hình ảnh xe bán tải biển kiểm soát 43B-667.xx lắp thêm đèn trên nóc xe, bật đèn sáng chói khi lưu thông, gây mất an toàn.

Clip xe bán tải gắn đèn bật sáng chói gây lóa mắt người đi đường được đăng tải trên mạng xã hội

Lãnh đạo Phòng CSGT chỉ đạo Trạm CSGT Thăng Bình xác minh. Đến sáng 10-10, lực lượng chức năng đã làm việc với ông P.P.H. (sinh năm 1994, trú phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng), chủ phương tiện.

Lực lượng chức năng làm việc với chủ phương tiện. Ảnh: Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng

Tại buổi làm việc, ông H. thừa nhận đã lắp thêm đèn trên nóc xe và bật đèn khi lưu thông trên đường dân sinh vào khoảng 21 giờ ngày 8-10. Hình ảnh vi phạm sau đó được người dân ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội Facebook.

Chủ phương tiện tháo dỡ đèn lắp thêm, khôi phục tình trạng ban đầu của xe. Ảnh: Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng

Clip được đăng tải cho thấy xe bán tải di chuyển vào ban đêm với đèn phát ánh sáng mạnh, liên tục nhấp nháy khiến người điều khiển phương tiện phía sau bị lóa mắt.

Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính. Với hành vi vi phạm nêu trên, ông P.P.H. có thể bị xử phạt đến 2 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe, đồng thời phải tháo dỡ đèn, khôi phục tình trạng ban đầu của phương tiện.