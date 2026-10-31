Xử phạt chủ quản trị trang Facebook 'Huế tin tức 24h' thông tin sai sự thật

Trang Facebook "Huế tin tức 24h" đăng thông tin clip 2 người cố thủ trên mái nhà ở Thanh Hóa nhưng lại ghi địa điểm ở phường Dương Nỗ, thành phố Huế. (Ảnh chụp màn hình)

Ngày 30/10, Công an thành phố Huế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh T.K.G. (sinh năm 1989, trú tại Tổ dân phố 1 Mỹ An, phường Dương Nỗ, thành phố Huế) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 27/10, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an thành phố Huế phát hiện trang Facebook "Huế tin tức 24h" đăng tải bài viết trong các hội, nhóm trên địa bàn với nội dung: "Nóng nhất lúc này hai thanh niên cố thủ trên mái nhà," tại phường Dương Nỗ; kèm đoạn video dài 2 phút 8 giây ghi lại cảnh hai người đàn ông cầm kiếm, chống đối lực lượng chức năng và cố thủ trên tầng hai một ngôi nhà.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định đoạn video trên thực tế ghi lại vụ việc lực lượng chức năng truy bắt hai đối tượng tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa; không xảy ra tại phường Dương Nỗ, thành phố Huế như nội dung bài viết đăng tải.

Tiến hành xác minh chủ tài khoản và quá trình đăng tải thông tin, Công an thành phố Huế xác định anh T.K.G. là người đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật nói trên.

Tại cơ quan Công an, anh T.K.G (chủ quản trị trang Facebook "Huế tin tức 24h") thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ bài viết sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Công an thành phố Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt anh T.K.G số tiền 12,5 triệu đồng.

Công an thành phố Huế khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội; chủ động kiểm chứng nguồn tin trước khi đăng tải, chia sẻ, bình luận, tránh tiếp tay lan truyền thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị cơ quan chức năng xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.