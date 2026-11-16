Xử phạt chủ nuôi chó Pitbull tấn công học sinh, gây thương tích 16%

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 ngày 21-10, cháu L.T.P. (2011) đang đạp xe đi học trên tuyến đường liên thôn Kon Klor (phường Kon Tum) thì bị một con chó giống Pitbull, có bộ lông màu vàng trắng, bất ngờ lao ra rượt đuổi và tấn công. Vụ việc khiến cháu P. bị thương tích, tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định là 16%.

Cháu L.T.P. bị chó cắn thương tích 16%. Ảnh: CAP

Qua xác minh, Công an phường Kon Tum xác định con chó trên do ông Đ.H.M. nuôi. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, chó chạy sổng khỏi nhà và tấn công cháu P. ở vị trí cách nhà ông M. khoảng 100m.

Tiếp nhận trình báo của gia đình bị hại, Công an phường Kon Tum đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu để làm rõ vụ việc. Căn cứ kết quả xác minh, ngày 16-11, Công an phường quyết định xử phạt ông M. về hành vi “Để động vật nuôi gây thương tích hoặc gây thiệt hại tài sản cho tổ chức, cá nhân khác”, theo điểm c khoản 2 Điều 8 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30-10-2025 của Chính phủ. Hành vi vi phạm này có mức phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng.

Hà Vy