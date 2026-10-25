Xử phạt các trường hợp chiếm đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ do BQLRPH Lâm Hà quản lý

Ảnh phóng viên ghi nhận hiện trường, đất rừng sản xuất bị chiếm vào ngày 03/10/2026 tại Tiểu khu 211, xã Đam Rông 1, tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định xử phạt, các trường hợp vi phạm đều diễn ra trong tháng 5 và tháng 6/2026 tại các tiểu khu thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý.

Cụ thể, trường hợp thứ nhất là: ông K’ Hồ, trú tại thôn Thanh Bình. Vào 9 giờ ngày 02/6/2026, ông Hồ đã có hành vi chiếm 1.300 m2 đất nông nghiệp là đất rừng sản xuất tại khoảnh 1, tiểu khu 211.

Trường hợp thứ hai là: ông Nguyễn Đình Thành, trú tại thôn Trung Tâm. Vào 8 giờ ngày 06/6/2026, ông Thành chiếm 1.296 m2 đất nông nghiệp là đất rừng phòng hộ tại khoảnh 10, tiểu khu 217.

Trường hợp thứ ba: có diện tích vi phạm lớn nhất, là bà Sùng Thị Mai, trú tại thôn Dơnglê. Vào 9 giờ ngày 29/5/2026, bà Mai đã chiếm 5.968 m2 đất rừng sản xuất tại tiểu khu 212.

Căn cứ các quy định tại Điều 13 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 04/10/2024 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 281/2026/NĐ-CP ngày 13/7/2026, Chủ tịch UBND xã Đam Rông 1 đã ra quyết định xử phạt 3 trường hợp trên.

Theo đó, ông K’ Hồ và ông Nguyễn Đình Thành, với diện tích chiếm dưới 0,5 ha, bị áp dụng tình tiết định khung tại điểm d khoản 1 Điều 13, mỗi người bị phạt 35 triệu đồng. Bà Sùng Thị Mai chiếm diện tích lớn hơn, bị áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 13, bị phạt 75 triệu đồng. Tổng số tiền phạt của 3 vụ việc là 145 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, cả 3 cá nhân đều không có tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ và phải chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Toàn bộ chi phí tổ chức thi hành do người vi phạm chi trả.

Quyết định cũng nêu rõ, nếu quá thời hạn 10 ngày không tự nguyện chấp hành nộp phạt, người vi phạm sẽ bị cưỡng chế theo quy định và phải nộp thêm 0,05% mỗi ngày trên tổng số tiền phạt chưa nộp. Tiền phạt nộp vào tài khoản của UBND xã Đam Rông 1 tại Kho bạc Nhà nước.

Từ góc độ nông nghiệp hữu cơ, đất rừng, đặc biệt là đất rừng phòng hộ và rừng sản xuất, không chỉ là tư liệu sản xuất mà còn là vành đai sinh thái, giữ nước, giữ đất, tạo vi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học. Việc tự ý chiếm đất rừng để canh tác manh mún sẽ phá vỡ quy hoạch, làm suy thoái đất và đi ngược lại nguyên tắc hữu cơ là tôn trọng tự nhiên.

Việc xử lý nghiêm 3 trường hợp tại Đam Rông 1 là lời cảnh báo rõ ràng: phát triển nông nghiệp hữu cơ phải bắt đầu từ việc sử dụng đất đúng pháp luật, có trách nhiệm với rừng./.