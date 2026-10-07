Xử phạt cá nhân tổ chức cuộc thi "Nam vương quốc tế toàn cầu 2026" không phép

Chiều 7-10, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Khánh Hòa cho biết, sở vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân tổ chức cuộc thi "Nam vương quốc tế toàn cầu 2026" khi chưa có văn bản chấp thuận.

Top 5 Nam vương quốc tế toàn cầu 2026 - Ảnh: Missosology

Trước đó, Công ty TNHH Future Star World (TP. Hồ Chí Minh) có hồ sơ đề nghị Sở VH-TT-DL cấp phép tổ chức cuộc thi "Nam vương quốc tế toàn cầu 2026" (tên tiếng Anh: Mister Cosmopolitan Pageant Global 2026) tại Khu tổ hợp Libera, khu vực Bãi Tiên, khóm Đường Đệ, phường Bắc Nha Trang.

Trong quá trình thẩm định, sở đã nhiều lần có văn bản trả lại và hướng dẫn bổ sung do hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết theo quy định. Đến ngày 7-9, công ty hoàn chỉnh hồ sơ. Sở VH-TT-DL đã có công văn báo cáo UBND tỉnh về việc Công ty TNHH Future Star World xin phép tổ chức cuộc thi. Sau đó, Văn phòng UBND tỉnh có công văn lấy ý kiến các ngành liên quan. Ngày 10-9, sở tiếp tục có công văn đề nghị công ty khẩn trương hoàn thiện kịch bản chi tiết đêm chung kết và các nội dung theo yêu cầu của các sở, ngành, địa phương để lấy ý kiến cơ quan có thẩm quyền trước khi tổ chức.

Tuy nhiên, trong thời gian chờ văn bản chấp thuận của UBND tỉnh, Sở VH-TT-DL nhận được văn bản của Công ty TNHH Truyền thông và sự kiện KA (TP. Hồ Chí Minh) xin điều chỉnh hình thức tổ chức chương trình sang nội bộ. Ngày 11-9, sở có văn bản đề nghị công ty này làm việc với Công ty TNHH Future Star World để điều chỉnh lại đơn vị tổ chức cho đúng quy định. Dù vậy, tối 12-9, sự kiện "Nam vương quốc tế toàn cầu 2026" vẫn diễn ra tại Khu tổ hợp Libera.

Để làm rõ vụ việc, Sở VH-TT-DL đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) và Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bắc Nha Trang làm việc với 2 công ty nêu trên và ông Nguyễn Thanh Dũng - Giám đốc dự án Công ty TNHH Future Star World. Qua các buổi làm việc, cả 2 công ty khẳng định không tổ chức sự kiện. Công ty TNHH Future Star World cũng xác nhận không ủy quyền cho ông Dũng tổ chức cuộc thi.

Ngày 6-10, Sở VH-TT-DL tiếp tục phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ làm việc trực tiếp với ông Nguyễn Thanh Dũng. Ông Dũng trình bày chương trình đêm 12-9 chỉ có quy mô nội bộ, theo hình thức tiệc gala dinner và vinh danh các cá nhân tham dự. Ông thừa nhận buổi gala do cá nhân ông chủ trì tổ chức, không phải do 2 công ty thực hiện. Ông cũng thừa nhận hành vi của mình là không đúng quy định, vi phạm khoản 5 Điều 18 Nghị định số 87 ngày 27-3-2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Giám đốc Sở VH-TT-DL đã lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt ông Nguyễn Thanh Dũng (thường trú tại phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh) về hành vi "Tổ chức thi người đẹp và người mẫu mà không có văn bản chấp thuận", với số tiền 22,5 triệu đồng.