Xử phạt, buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật về chương trình giáo dục sức khỏe

Ngày 30/10, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an xã biên giới Tuy Đức (tỉnh Lâm Đồng) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T. L (trú bon Bu Koh, xã Tuy Đức) với số tiền 12,5 triệu đồng, đồng thời buộc bà T. L gỡ bỏ thông tin sai sự thật trên trang Facebook cá nhân.

Trước đó, Công an xã Tuy Đức phát hiện tài khoản Facebook có tên “Thị Lan” đăng tải, chia sẻ bài viết liên quan đến hoạt động chăm sóc sức khỏe học sinh và việc triển khai chương trình giáo dục sức khỏe tại địa phương. Cơ quan Công an xác định bài viết có nội dung sai sự thật, thiếu căn cứ, sử dụng lời lẽ mang tính xuyên tạc, kích động, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của các cá nhân có liên quan.

Sau khi xác định tính chất vụ việc, Công an xã Tuy Đức đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ và xác minh chủ tài khoản. Kết quả xác định tài khoản Facebook “Thị Lan” do bà T.L (31 tuổi, thường trú tại bon Bu Koh, xã Tuy Đức) quản lý, sử dụng. Ngày 29/10/2026, Công an xã Tuy Đức đã mời bà T.L đến trụ sở làm việc. Qua làm việc, bà T.L đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật và cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia không gian mạng.

Trên cơ sở kết quả xác minh và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Tuy Đức đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà T.L về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Hành vi của bà T. L đã vi phạm Điều 95 quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội tại Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Công an xã Tuy Đức đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T.L số tiền 12,5 triệu đồng, đồng thời buộc bà T. L gỡ bỏ thông tin sai sự thật trên trang facebook cá nhân.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội: Chủ động kiểm chứng tính chính xác, nguồn gốc thông tin trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ. Người dân không phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật; không đăng tải, chia sẻ nội dung xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác.