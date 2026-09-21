Xử phạt bác sĩ can thiệp 'xâm nhập cơ thể' bệnh nhân khi không có sự đồng ý

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Đáng chú ý, ông Phạm Vũ Th., bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt, địa chỉ tại đường Phan Xích Long, phường Cầu Kiệu, bị xử phạt 15 triệu đồng do thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, can thiệp có xâm nhập cơ thể người bệnh mà không được sự đồng ý bằng văn bản của người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh.

Ngoài mức phạt tiền, ông Th. còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng. Chứng chỉ hành nghề của ông Th. do Sở Y tế tỉnh Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng) cấp ngày 20/9/2017.

Nha khoa Quốc tế Sài Gòn (địa chỉ 132 đường 3/2, phường Hòa Hưng, TP HCM) bị phát hiện sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Cùng đợt xử phạt, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt 60 triệu đồng đối với Hộ kinh doanh Cơ sở Dịch vụ Y tế Y sĩ Dũng (177/1 Tôn Thất Thuyết, phường Khánh Hội).

Cơ sở này bị xác định có hành vi để người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bán thuốc dưới mọi hình thức và cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không đúng phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép, trừ trường hợp cấp cứu.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Phương H. (đường Nguyễn Chí Thanh, phường An Đông) bị xử phạt 35 triệu đồng do quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép liên quan. Sở Y tế đồng thời buộc bà H. tháo dỡ các quảng cáo vi phạm.

Y sĩ đa khoa Phan Thị Thùy Tr. (đường Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông) cũng bị xử phạt 35 triệu đồng do thực hiện khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Ngoài các trường hợp trên, Hộ kinh doanh Nha khoa Đại Phát (đường Văn Tiến Dũng, xã Bình Hưng) bị xử phạt 29 triệu đồng với 3 hành vi vi phạm.

Cụ thể, cơ sở này sử dụng người hành nghề không có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; hoạt động không có biển hiệu hoặc biển hiệu không đầy đủ thông tin cơ bản; không lập hồ sơ, bệnh án theo mẫu quy định.

Ngoài phạt tiền, Hộ kinh doanh Nha khoa Đại Phát bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong 3 tháng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong 2 tháng.