Xử phạt 99 cơ sở kinh doanh vàng

Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an tỉnh kiểm tra một doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Thống kê 9 tháng đầu năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh, cùng các lực lượng liên quan kiểm tra 132 cơ sở kinh doanh vàng, trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn. Qua đó, cơ quan chức năng phát hiện 99 trường hợp vi phạm và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: không công bố tiêu chuẩn áp dụng trong sản xuất; vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa; kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân khi mua bán cần lựa chọn cơ sở có thông tin rõ ràng, yêu cầu hóa đơn, chứng từ và giấy tờ thể hiện đặc điểm sản phẩm.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn như mua bán vàng miếng trái phép, hàng hóa có dấu hiệu giả mạo, gian lận chất lượng, nguồn gốc hoặc giao dịch bất thường, người dân cần lưu giữ thông tin, tài liệu liên quan và thông báo cho cơ quan Công an hoặc cơ quan chức năng gần nhất.

Theo Điều 28 Nghị định số 340/2025 của Chính phủ, khoản 3, quy định mức phạt tiền từ 30-50 triệu đồng đối với các hành vi không niêm yết công khai giá mua, bán vàng theo quy định; sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ không công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc không ghi nhãn hàng hóa theo quy định. Tại khoản 8 quy định mức phạt tiền từ 300-400 triệu đồng đối với các hành vi như: sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng không có giấy phép hoặc xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu, vàng miếng không có giấy phép theo quy định. Đối với hành vi có dấu hiệu tội phạm, người vi phạm có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Các tội danh liên quan gồm: tội buôn lậu; tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới hay tội sản xuất, buôn bán hàng giả.