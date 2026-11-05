Xử phạt 85 triệu đồng chủ cơ sở bánh mì khiến 175 người ngộ độc

Theo quyết định, bà Thúy đã thực hiện 2 hành vi vi phạm hành chính: Để thức ăn không được che đậy, ngăn chặn bụi bẩn, có côn trùng và động vật gây hại xâm nhập; sản xuất, chế biến, cung cấp và bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Với các lỗi vi phạm trên, cơ sở bị áp dụng mức phạt chính là hơn 85 triệu đồng (trong đó hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm phạt 750.000 đồng và hành vi gây ngộ độc tập thể phạt 85 triệu đồng). Cùng với hình thức phạt tiền, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong thời hạn 4 tháng đối với cơ sở này.

Cơ quan chức năng buộc chủ cơ sở phải tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm (gồm 2 kg chả heo, 7 lít nước sốt, 3 kg pate, 0,5 kg chà bông, 0,5 kg ớt rim và 30 ổ bánh mì); đồng thời buộc chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám và điều trị cho các nạn nhân. Tỉnh ghi nhận chủ cơ sở có tình tiết giảm nhẹ là đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho những người bị ngộ độc thực phẩm.

Như phóng viên TTXVN đã đưa tin, đầu tháng 10/2026, sau khi ăn bánh mì mua tại điểm bán của bà Thúy ở vỉa hè số 12 đường Duy Tân (phường Cẩm Thành), hàng loạt người dân xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn, sốt... phải nhập viện cấp cứu. Kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và bệnh phẩm từ Viện Pasteur Nha Trang sau đó xác định nhiều nguyên liệu dương tính với vi khuẩn Salmonella spp. cùng các chỉ tiêu vi sinh vật vượt mức cho phép, là nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc tập thể lớn nhất trên địa bàn tỉnh thời gian qua.