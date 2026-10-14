Xử phạt 85,5 triệu với chủ xe và tài xế sử dụng bằng lái không phù hợp

Chiều 14/10, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, thực hiện chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông trên các tuyến cao tốc, sáng cùng ngày, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) đã phát hiện, xử lý một trường hợp vi phạm trên tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.

Theo đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện lái xe N.H.T. (sinh năm 1995, trú tại phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 78H-007.xx, kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 78R-006.xx.

Quá trình kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông xác định tài xế sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của người khác để đăng nhập thông tin khi điều khiển phương tiện tham gia kinh doanh vận tải hàng hóa. Với hành vi này, tài xế bị xử phạt 1,5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài ra, cơ quan chức năng xác định, tài xế có giấy phép lái xe nhưng không phù hợp với loại phương tiện đang điều khiển. Với hành vi vi phạm giao thông này, lái xe bị xử phạt 19 triệu đồng, đồng thời phương tiện bị tạm giữ 7 ngày theo quy định.

Lực lượng Cảnh sát giao thông làm việc với tài xế vi phạm.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định, chủ phương tiện thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại L.H. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện về các hành vi vi phạm liên quan.

Cụ thể, doanh nghiệp bị xử phạt 7 triệu đồng về hành vi không cấp thẻ nhận dạng lái xe theo quy định, đồng thời bị tước quyền sử dụng phù hiệu 2 tháng. Đối với hành vi giao hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông, chủ phương tiện bị xử phạt 58 triệu đồng.

Như vậy, tổng mức tiền phạt dự kiến đối với tài xế và chủ phương tiện là 85,5 triệu đồng. Ngoài hình thức phạt tiền, lực lượng chức năng cũng áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm bổ sung theo quy định.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo, người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe còn hiệu lực, phù hợp với loại xe đang điều khiển; tuyệt đối không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của người khác.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải, cầu thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý lái xe và phương tiện, không giao hoặc để người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.