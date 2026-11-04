Xử phạt 77 triệu đồng đối một cá nhân và doanh nghiệp vi phạm pháp luật về an toàn giao thông

Trước đó, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về trường hợp người điều khiển xe ô tô đầu kéo không có giấy phép lái xe trên tuyến đường tỉnh 170, thuộc địa bàn xã Thác Bà, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành xác minh, làm rõ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai xác minh, làm rõ trường hợp lái xe ô tô đầu kéo không có giấy phép lái xe.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định anh L.T.A. (sinh năm 2002, trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) là người điều khiển xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 19H-204.XX, kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 88RM-001.XX, trong khi không có giấy phép lái xe theo quy định.

Căn cứ kết quả xác minh, ngày 2/11/2026, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh L.T.A. về hành vi điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, quy định tại điểm b khoản 9 Điều 18 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, với số tiền 19 triệu đồng.

Phương tiện ô tô đầu kéo liên quan đến vụ việc.

Đồng thời, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH một thành viên Vận tải 24h về hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông, quy định tại điểm i khoản 14 Điều 32 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, với số tiền 58 triệu đồng.

Các mức xử phạt được áp dụng theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP. Tổng số tiền phạt đối với người lái xe khi không có giấy phép và doanh nghiệp là 77 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo các doanh nghiệp, chủ phương tiện cần nghiêm túc kiểm tra giấy phép lái xe và các điều kiện cần thiết của người điều khiển trước khi giao phương tiện; đồng thời đề nghị người dân tiếp tục phối hợp, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm để lực lượng chức năng kịp thời xác minh, xử lý, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.