Xử phạt 62,5 triệu đồng 5 trường hợp đăng tin sai sự thật về các hiệu trưởng trường học ở Huế

Ngày 13/11, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) Công an TP.Huế làm việc với 5 trường hợp liên quan đến hoạt động đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an TP.Huế phát hiện các trường hợp vi phạm gồm: H.T.N.N (SN 1999, trú phường An Cựu); N.T.T.B (SN 1997, trú phường Kim Long); Đ.T.K.L (SN 2003, trú phường Thủy Xuân); N.P.T (SN 2009, trú xã Hương An) và N.T.T.U (SN 1998, trú phường Phú Xuân).

Công an TP.Huế làm việc với các trường hợp vi phạm.

Theo thông tin ban đầu, lợi dụng sự việc một số hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn TP.Huế xin từ chức, bị khai trừ ra khỏi Đảng, một số tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Threads đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin, hình ảnh chưa được cơ quan chức năng thông tin và kiểm chứng.

Các nội dung này có dấu hiệu suy diễn, bịa đặt, gán ghép nhiều tên tuổi nhiều cá nhân với những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như mại dâm, buôn bán ma túy, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm... Các thông tin được thể hiện dưới dạng danh sách, lời kể hoặc bình luận một chiều và lặp lại nhiều lần khiến người tiếp nhận hiểu nhầm và tin rằng những nội dung này là xác thực.

Đáng chú ý, một số tài khoản còn cắt ghép, thêm thắt tình tiết giật gân, bình luận theo hướng tiêu cực, chia sẻ thông tin chưa được xác minh nhằm thu hút sự chú ý, gia tăng lượt tương tác và phục vụ hoạt động kinh doanh, bán hàng trên mạng xã hội hoặc không nắm rõ bản chất sự việc nhưng vẫn lan truyền thông tin theo tâm lý đám đông.

Tại buổi làm việc với cơ quan Công an, 5 công dân nói trên thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng. Sau khi được phân tích, phổ biến pháp luật, các đối tượng nhận thức được những tác động tiêu cực từ việc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng và cam kết không tái phạm.

Công an TP.Huế làm việc với hai cô gái vi phạm.

Căn cứ điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ, Phòng An ninh mạng Công an TP.Huế lập biên bản vi phạm hành chính và ra Quyết định xử phạt các trường hợp trên với tổng số tiền 62,5 triệu đồng.

Phòng An ninh mạng Công an TP.Huế tiếp tục phối hợp với Công an các địa phương xác minh, làm việc với các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, cơ quan Công an cảnh báo, không phải thông tin trên mạng xã hội nào cũng chính xác. Việc lợi dụng những vụ việc đang được dư luận quan tâm để suy diễn, bịa đặt, gán ghép, sử dụng tên tuổi, hình ảnh, chức danh của cá nhân để quy kết hành vi vi phạm pháp luật cho tổ chức, cá nhân khi chưa có đủ căn cứ là hành vi vi phạm pháp luật, gây nhiễu loạn thông tin, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác…