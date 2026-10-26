Xử phạt 6 triệu đồng chủ hộ kinh doanh buôn bán quần áo giả mạo nhãn hiệu

Ngày 26/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Phú Nghĩa vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 25 kiểm tra, phát hiện và xử lý một hộ kinh doanh có hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trên địa bàn.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh. Ảnh: CAHN

Trước đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh do ông Đ.V.C. (SN 1967, trú tại thôn Nhật Tiến, xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán 20 chiếc áo có chữ và logo giả mạo nhãn hiệu ADIDAS đang được bảo hộ tại Việt Nam. Toàn bộ số hàng hóa trên đều chưa qua sử dụng, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Quá trình làm việc, ông Đ.V.C. đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Phú Nghĩa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 25 hoàn thiện hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.V.C. số tiền 6 triệu đồng về hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hành vi vi phạm được xác định theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo quy định hiện hành.