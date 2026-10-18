Xử phạt 6 phụ nữ ngồi giữa đường trên đèo Hải Vân chụp ảnh

Hình ảnh nhóm phụ nữ ngồi giữa đường chụp ảnh. Ảnh cắt từ clip

Ngày 18/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng đã xử phạt 6 phụ nữ có hành vi ngồi giữa lòng đường để chụp ảnh, gây cản trở giao thông tại khu vực đèo Hải Vân.

Trước đó, trưa 17/10, Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hiệp, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội về một nhóm người ngồi giữa lòng đường tại Km905+400 quốc lộ 1A, đoạn cua Cùi Chỏ trên đèo Hải Vân. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau đó, Tổ công tác thuộc Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp phối hợp với Công an phường Hải Vân xác minh, mời 6 phụ nữ liên quan đến trụ sở công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, cả 6 người khai cùng trú tại xã Phú Lộc, TP Huế, đồng thời thừa nhận vào lúc 8h28 ngày 17/10 đã ngồi trên lòng đường tại đoạn cua Cùi Chỏ dẫn lên đỉnh đèo để chụp ảnh.

Căn cứ hành vi vi phạm, lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt mỗi người 250.000 đồng theo điểm a, khoản 2, Điều 12 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Tổng số tiền xử phạt là 1,5 triệu đồng.