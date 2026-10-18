Xử phạt 6 phụ nữ ngồi giữa đường đèo Hải Vân chụp ảnh

Ngày 18.10, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng) cho biết, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 6 phụ nữ có hành vi ngồi giữa lòng đường đèo Hải Vân để chụp ảnh, gây cản trở giao thông.

Lực lượng chức năng mời 6 phụ nữ liên quan đến làm việc

Trước đó, ngày 17.10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một nhóm phụ nữ ngồi tạo dáng chụp ảnh ngay giữa lòng đường tại khúc cua cùi chỏ Km905+400, tuyến đèo Hải Vân, thuộc phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng.

Hành vi này khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông tại khu vực đèo dốc, có nhiều khúc cua nguy hiểm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hải Vân phối hợp với Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp xác minh vụ việc, đồng thời mời 6 người liên quan đến làm việc.

Qua xác minh ban đầu, khoảng 8h30 ngày 17.10, nhóm phụ nữ thuê ô tô từ xã Phú Lộc, TP. Huế, đến đèo Hải Vân tham quan, chụp ảnh.

Khi đến khu vực nói trên, cả nhóm đề nghị tài xế dừng xe, sau đó đi ra giữa lòng đường, ngồi tạo dáng và nhờ một du khách chụp ảnh, trong khi các phương tiện vẫn lưu thông qua lại.

Đến khoảng 13h cùng ngày, lực lượng chức năng mời nhóm phụ nữ đến làm việc, lập hồ sơ và biên bản vi phạm hành chính đối với cả 6 người về hành vi “Tập trung đông người trái phép ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông”. Tổng số tiền xử phạt là 1,5 triệu đồng.

Theo lực lượng chức năng, đèo Hải Vân có địa hình đèo dốc, nhiều khúc cua và tầm nhìn hạn chế. Việc ngồi giữa lòng đường chụp ảnh có thể khiến người điều khiển phương tiện bất ngờ, không kịp xử lý tình huống, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của chính những người vi phạm và những người tham gia giao thông khác.

Công an phường Hải Vân khuyến cáo người dân và du khách chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông; không lấy lý do tham quan, du lịch, chụp ảnh để tụ tập, ngồi, nằm hoặc tạo dáng giữa lòng đường, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.