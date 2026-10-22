Xử phạt 55 triệu đồng đối với công ty tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026'

Trước đó, ngày 8/10, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Công an phường Giảng Võ tiến hành kiểm tra đột xuất cuộc thi “Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026”.

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty Giải trí truyền thông Son, đơn vị tổ chức cuộc thi, không xuất trình được văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Lực lượng chức năng đã yêu cầu Ban tổ chức tạm dừng cuộc thi để kiểm tra, xác minh và làm rõ các vi phạm liên quan.

Trên cơ sở tài liệu xác minh, ngày 20/10, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ban hành Quyết định xử phạt công ty này 55 triệu đồng về hành vi “Tổ chức thi người đẹp mà không có văn bản chấp thuận”, theo quy định tại khoản 5 Điều 18 Nghị định số 87/2026/NĐ-CP ngày 27/3/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Từ vụ việc trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người có nhu cầu tham gia các cuộc thi người đẹp, người mẫu, cần tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị tổ chức, tính pháp lý của cuộc thi cũng như văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Người dân cần cảnh giác với những chương trình được quảng bá dưới hình thức truyền hình thực tế, đêm tôn vinh, cuộc thi trực tuyến, đào tạo hoặc giao lưu nhưng thực chất là hoạt động tổ chức thi người đẹp, người mẫu.

Bên cạnh đó, cơ quan Công an lưu ý người tham gia thận trọng trước các khoản thu phí dưới danh nghĩa đào tạo, truyền thông, tài trợ hoặc cung cấp dịch vụ. Không nên tin vào những lời mời chào, hứa hẹn đạt thứ hạng cao hoặc quảng bá hình ảnh, danh tiếng để tránh nguy cơ bị lợi dụng, trục lợi.

Khi phát hiện các chương trình có dấu hiệu vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất hoặc cơ quan chức năng để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.