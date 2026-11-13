Xử phạt 5 trường hợp tung tin bịa đặt, gán ghép sau vụ việc một số hiệu trưởng ở Huế xin từ chức

Chiều 13/11, thông tin từ Công an TP. Huế cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an thành phố bước đầu đã phát hiện, xác minh và xử phạt hành chính 5 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, với tổng số tiền 62,5 triệu đồng.

Lực lượng nghiệp vụ Công an TP. Huế xác minh, làm rõ 5 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật.

Các trường hợp vi phạm gồm H.T.N.N (SN 1999, trú phường An Cựu); N.T.T.B (SN 1997, trú phường Kim Long); Đ.T.K.L (SN 2003, trú phường Thủy Xuân); N.P.T (SN 2009, trú xã Hương An) và N.T.T.U (SN 1998, trú phường Phú Xuân).

Theo cơ quan công an, lợi dụng thông tin về việc một số hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn TP. Huế xin từ chức, nhiều tài khoản Facebook, Threads đã đăng tải, chia sẻ các nội dung chưa được kiểm chứng.

Công an làm việc với những người đăng tải, chia sẻ thông tin suy diễn, bịa đặt, gán ghép trên môi trường mạng.

Công an khẳng định, các nội dung này đều suy diễn, bịa đặt, gán ghép tên tuổi nhiều cá nhân với những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như mại dâm, buôn bán ma túy, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm...

Đáng chú ý, một số tài khoản còn cắt ghép, thêm thắt tình tiết giật gân, bình luận tiêu cực nhằm thu hút tương tác, phục vụ hoạt động kinh doanh, bán hàng trên mạng xã hội. Một số trường hợp khác chia sẻ thông tin theo tâm lý đám đông mà không tìm hiểu bản chất sự việc.

Người đăng thông tin thất thiệt đã thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.

Làm việc với cơ quan công an, 5 trường hợp kể trên đã thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, đồng thời nhận thức được tác động tiêu cực và cam kết không tái phạm sau khi được phổ biến các quy định pháp luật.

Cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt các trường hợp trên với tổng số tiền 62,5 triệu đồng.

Qua vụ việc, Công an TP. Huế cảnh báo, việc đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật, nhất là nội dung suy diễn, gán ghép cá nhân với hành vi vi phạm pháp luật, có thể xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác và dẫn đến trách nhiệm pháp lý.

Ngay cả khi không phải người tạo ra thông tin ban đầu, hành vi tiếp tục phát tán nội dung sai sự thật vẫn có thể bị xử lý. Công an TP. Huế khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi chia sẻ, không lợi dụng những vụ việc được dư luận quan tâm để câu tương tác, phục vụ kinh doanh.

Phòng An ninh mạng Công an TP. Huế hiện tiếp tục phối hợp với công an các địa phương xác minh, làm việc với những trường hợp khác có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật để xử lý theo quy định pháp luật.