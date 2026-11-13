Xử phạt 5 trường hợp thông tin sai sự thật liên quan đến ngành giáo dục

Các đối tượng bị xử phạt hành chính vì chia sẻ thông tin sai sự thật. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 13/11, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Huế phát hiện, xác minh và làm việc với 5 trường hợp liên quan đến hoạt động đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Các trường hợp được xác định gồm: H.T.N.N (sinh năm 1999, trú tại phường An Cựu); N.T.T.B (sinh năm 1997, trú tại phường Kim Long); Đ.T.K.L (sinh năm 2003, trú tại phường Thủy Xuân); N.P.T (sinh năm 2009, trú tại xã Hương An); N.T.T.U (sinh năm 1998, trú tại phường Phú Xuân).

Tại buổi làm việc với cơ quan Công an, các trường hợp trên thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng. Sau khi được phân tích, phổ biến pháp luật, các đối tượng nhận thức rõ tác động tiêu cực của việc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng và cam kết không tái phạm.

Căn cứ điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính, Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Huế lập biên bản vi phạm hành chính và Quyết định xử phạt các trường hợp trên tổng số tiền 62,5 triệu đồng.

Trước đó, lợi dụng việc một số hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Huế xin từ chức, một số tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Threads đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin chưa được kiểm chứng. Các nội dung này có dấu hiệu suy diễn, bịa đặt, gán ghép tên tuổi nhiều cá nhân với những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như mại dâm, buôn bán ma túy, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm... Các thông tin được thể hiện dưới dạng danh sách, lời kể hoặc bình luận một chiều và lặp lại nhiều lần khiến người tiếp nhận hiểu nhầm và tin rằng những nội dung này là xác thực.

Một số tài khoản còn chủ động cắt ghép, thêm thắt tình tiết giật gân, bình luận theo hướng tiêu cực, tiếp tục chia sẻ thông tin chưa được xác minh nhằm thu hút sự chú ý, gia tăng lượt tương tác và phục vụ hoạt động kinh doanh, bán hàng trên mạng xã hội hoặc không nắm rõ bản chất sự việc nhưng vẫn lan truyền thông tin theo tâm lý đám đông.

Các đối tượng bị xử phạt hành chính vì chia sẻ thông tin sai sự thật. Ảnh: TTXVN phát

Công an thành phố Huế cảnh báo, việc lợi dụng những vụ việc đang được dư luận quan tâm để suy diễn, bịa đặt, gán ghép, sử dụng tên tuổi, hình ảnh, chức danh của cá nhân để quy kết hành vi vi phạm pháp luật cho tổ chức, cá nhân khi chưa có đủ căn cứ không chỉ gây nhiễu loạn thông tin, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác mà còn là hành vi vi phạm pháp luật, thậm chí là pháp luật hình sự.

Công an thành phố Huế khuyến cáo, người dân chủ động kiểm chứng thông tin từ các cơ quan báo chí, cơ quan chức năng và nguồn tin chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ. Người dân không bình luận suy diễn, thêm thắt, gán ghép hoặc phát tán nội dung chưa được xác thực, nhất là thông tin liên quan đến đời tư, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; không lợi dụng vụ việc đang được xã hội quan tâm để câu tương tác, quảng cáo hoặc thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Khi phát hiện thông tin có dấu hiệu sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt, người dân chủ động phản ánh đến cơ quan chức năng để xác minh, xử lý; tuyệt đối không tiếp tục chia sẻ, bình luận làm gia tăng mức độ lan truyền của thông tin vi phạm, tạo ra hệ lụy xã hội và hậu quả pháp lý mà cá nhân phải chịu trách nhiệm.

Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Huế tiếp tục phối hợp với Công an các địa phương xác minh, làm việc với trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế có văn bản gửi Ban giám đốc Công an thành phố về việc xác minh, ngăn chặn và xử lý thông tin sai sự thật liên quan đến Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.